Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, unde ministrul Agriculturii a analizat impactul politicilor de plafonare a prețurilor la energie și gaze.

Potrivit lui Florin Barbu, măsura adoptată în ultimii ani a generat costuri foarte mari pentru bugetul de stat, deoarece autoritățile au fost nevoite să compenseze companiile din sectorul energetic.

„Dar să știți că… Cred că a fost o greșeală în România privind plafonarea prețului. Ministerul Agriculturii a mers pe plafonarea adaosului comercial. Atunci când plafonezi prețul și ceea ce s-a întâmplat din 2023 până în prezent, când am plafonat prețul la gaz și la energie, statul român a plătit 32 de miliarde de lei despăgubiri către anumite companii. Cred că același mecanism pe care noi l-am aplicat la alimentele de bază ar trebui aplicat și la energie și la gaz”, a declarat ministrul.

Ministrul Agriculturii a explicat că, în cazul alimentelor de bază, Guvernul a ales să limiteze adaosul comercial al companiilor, nu prețul final al produselor.

Potrivit acestuia, un mecanism similar ar putea fi aplicat și în sectorul energetic, pentru a preveni creșterile excesive de preț și pentru a reduce presiunea asupra bugetului de stat.

Florin Barbu consideră că limitarea adaosurilor comerciale ar putea contribui la stabilizarea prețurilor fără a obliga statul să plătească sume uriașe pentru compensarea diferențelor.

Ministrul a făcut referire și la contextul geopolitic actual, despre care spune că are un impact direct asupra piețelor energetice.

„Un lucru foarte important. Suntem într-un context greu geopolitic, cu războiul din Orientul Mijlociu”, a spus acesta.

În același timp, Barbu a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care sunt stabilite prețurile la combustibili, în condițiile în care unele stocuri ar fi fost achiziționate la prețuri mai mici.