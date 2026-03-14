Florin Barbu critică plafonarea prețurilor la energie și gaze
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, unde ministrul Agriculturii a analizat impactul politicilor de plafonare a prețurilor la energie și gaze.
Potrivit lui Florin Barbu, măsura adoptată în ultimii ani a generat costuri foarte mari pentru bugetul de stat, deoarece autoritățile au fost nevoite să compenseze companiile din sectorul energetic.
„Dar să știți că… Cred că a fost o greșeală în România privind plafonarea prețului. Ministerul Agriculturii a mers pe plafonarea adaosului comercial. Atunci când plafonezi prețul și ceea ce s-a întâmplat din 2023 până în prezent, când am plafonat prețul la gaz și la energie, statul român a plătit 32 de miliarde de lei despăgubiri către anumite companii. Cred că același mecanism pe care noi l-am aplicat la alimentele de bază ar trebui aplicat și la energie și la gaz”, a declarat ministrul.
Modelul aplicat la alimente, propus și pentru energie
Ministrul Agriculturii a explicat că, în cazul alimentelor de bază, Guvernul a ales să limiteze adaosul comercial al companiilor, nu prețul final al produselor.
Potrivit acestuia, un mecanism similar ar putea fi aplicat și în sectorul energetic, pentru a preveni creșterile excesive de preț și pentru a reduce presiunea asupra bugetului de stat.
Florin Barbu consideră că limitarea adaosurilor comerciale ar putea contribui la stabilizarea prețurilor fără a obliga statul să plătească sume uriașe pentru compensarea diferențelor.
Contextul geopolitic influențează prețurile la energie
Ministrul a făcut referire și la contextul geopolitic actual, despre care spune că are un impact direct asupra piețelor energetice.
„Un lucru foarte important. Suntem într-un context greu geopolitic, cu războiul din Orientul Mijlociu”, a spus acesta.
În același timp, Barbu a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care sunt stabilite prețurile la combustibili, în condițiile în care unele stocuri ar fi fost achiziționate la prețuri mai mici.
„Dar vă întreb un lucru: toate stocurile de motorină, de benzină atunci când a început războiul și au fost achiziționate aceste stocuri la un preț în care barilul era probabil la 60 – 70 euro. De ce acea cantitate de motorină și benzină a crescut? Se vinde cu adaos. Nu credeți că e o speculă a acelor companii?”, a mai declarat Florin Barbu.
