Emil Boc anunță o investiție de șase milioane de euro în Cluj-Napoca: Construim un nou pod peste Someș cu fonduri europene și de la bugetul local

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat luni semnarea contractului pentru construirea unui nou pod peste râul Someșul Mic, în zona străzii Fabricii de Zahăr, o investiție estimată la șase milioane de euro. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și de la bugetul local.

Noul pod va avea o lungime de 78 de metri și va fi construit de la zero în zona străzii Fabricii de Zahăr, asigurând legătura între cartierele Iris și Bulgaria.

Potrivit informațiilor transmise de edil pe Facebook, noua construcție va înlocui actuala pasarelă suspendată și va crea o conexiune modernă între cele două maluri ale Someșului Mic.

Proiectul are ca obiective fluidizarea traficului, prioritizarea transportului public și creșterea calității vieții pentru locuitorii din cartierele deservite de această investiție.

„Cluj-Napoca: Construim un nou pod peste Someș – Podul „Fabricii de Zahăr”. Valoare proiectului este de 6 milioane euro, cu fonduri europene și de la bugetul local Astăzi am semnat contractul de realizare a unui nou pod, cu o lungime de 78 metri, în zona străzii Fabricii de Zahăr / cartierele Iris și Bulgaria. Podul va fi construit de la zero, va înlocui actuala pasarelă suspendată și va asigura o conexiune modernă, sustenabilă între cele două maluri ale Someșului Mic, contribuind la fluidizarea traficului, la prioritizarea transportului public și la creșterea calității vieții în cartierele clujene”, a scris Emil Boc pe Facebook.

Pe lângă realizarea noului pod, proiectul include și modernizarea străzii Fabricii de Zahăr, pe tronsonul cuprins între strada Câmpina și bulevardul Muncii.

Totodată, vor fi amenajate piste pentru biciclete pe ambele sensuri de circulație, trotuare și un aliniament verde.

Investiția mai prevede amenajarea a 15 locuri de parcare, precum și instalarea unor stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Primarul Emil Boc a precizat că administrația locală continuă investițiile în infrastructura orașului și urmărește valorificarea fondurilor europene pentru dezvoltarea municipiului și pentru creșterea calității vieții în Cluj-Napoca.

„Proiectul include și modernizarea străzii Fabricii de Zahăr între str. Câmpina și bulevardul Muncii, amenajarea de piste de biciclete pe ambele sensuri, trotuare, precum și realizarea unui aliniament verde. De asemenea, vor fi amenajate 15 locuri de parcare și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Continuăm investițiile în infrastructura orașului și valorificarea fondurilor europene pentru creșterea calității vieții în Cluj-Napoca”, a conchis acesta.

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