Luni, 11 august, la ora 9:00, va începe construcția puțului de lansare a celor două mașini de forat tuneluri (TBM – Tunnel Boring Machine), esențial pentru realizarea Magistralei I de Metrou din Cluj.

Primarul Emil Boc a anunțat că evenimentul marchează trecerea proiectului într-o etapă crucială, iar momentul va fi marcat printr-o vizită și o conferință de presă la fața locului, în zona stației Teilor din comuna Florești.

„Metroul clujean întră în faza subterană. Luni, 11 august, ora 9:00 dimineața, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Metroul merge mai departe, ne vedem pe șantier”, a transmis Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

Potrivit antreprenorului general GÜLERMAK, puțul de lansare este o structură subterană cheie, proiectată să deservească două TBM-uri, câte una pentru fiecare dintre galeriile paralele ale magistralei. Reprezentanții companiei au subliniat că lucrarea impune o aliniere perfectă a pereților mulați și a structurii de ghidaj cu traseul planificat, astfel încât să fie asigurate condițiile optime pentru coborârea și asamblarea utilajelor în subteran.

Execuția pereților mulați presupune o etapă tehnică complexă, ce implică săparea mecanizată a șanțurilor verticale, urmată de armare și turnare de beton. Acești pereți vor îndeplini funcții esențiale de sprijin, etanșare și protecție pentru lucrările interioare. Procesul va dura câteva luni și va fi urmat de excavarea și consolidarea puțului până la cota finală de lansare a TBM-urilor.

În paralel, vor fi construite platformele tehnice și sistemele auxiliare necesare pentru asamblarea utilajelor de forat în subteran. După finalizarea acestor lucrări pregătitoare, componentele TBM-urilor vor fi coborâte în puț pentru a fi montate și pregătite de foraj.

Magistrala I de Metrou Cluj va avea o lungime de peste 21 de kilometri, incluzând 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel realizate cu tehnologii moderne de foraj mecanizat și săpături deschise.

Proiectul prevede tuneluri circulare cu diametrul interior de 5,5 metri, interstații în structură rectangulară, structuri de acces și evacuare, spații tehnice și un sistem de galerii adaptat mediului urban, scrie actualdecluj.ro.

Autoritățile și constructorul susțin că această investiție va contribui decisiv la îmbunătățirea mobilității în Cluj-Napoca și zona metropolitană, prin reducerea traficului la suprafață, scăderea nivelului de poluare și creșterea calității vieții. Proiectul va fi realizat cu materiale durabile, sisteme de iluminat inteligent și tehnologii eficiente energetic, respectând standardele europene de mobilitate urbană sustenabilă.

Asocierea MetWorks, formată din Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S., Gulermak Spolka Akcyjna, Alstom Transport S.A. și Arcada Company SA, este responsabilă de structurile subterane majore, de la puțurile de lansare și intervenție, până la execuția tunelurilor și interstațiilor.

Liderul asocierii, GÜLERMAK, are peste șase decenii de experiență în proiecte de infrastructură la nivel internațional, livrând peste 30 de proiecte de metrou, tramvai, cale ferată și linii de mare viteză în țări precum Polonia, Emiratele Arabe Unite, India și Turcia.