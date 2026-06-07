Cluj-Napoca ajustează pentru a opta oară lista investițiilor finanțate din creditul de 400 milioane lei

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca urmează să supună votului, pe data de 9 iunie, o nouă modificare a listei proiectelor finanțate prin creditul intern în valoare de 400 milioane lei, contractat în anul 2019. Aceasta reprezintă a opta ajustare a programului de finanțare rambursabilă aprobat pentru dezvoltarea infrastructurii urbane și alte investiții majore în oraș.

Creditul de 400 milioane lei a fost contractat în 2019 cu scopul de a susține o serie de proiecte esențiale pentru dezvoltarea municipiului. De la aprobarea inițială, lista investițiilor finanțate a suferit modificări succesive prin hotărâri ale Consiliului Local, respectiv nr. 617/2019, 222/2020, 549/2022, 858/2023, 811/2024, 632/2025 și 703/2025. Propunerea actuală, sprijinită de primarul municipiului și avizată favorabil de comisiile de buget-finanțe, urbanism și juridică, vizează actualizarea anexei cu proiectele finanțate, reflectând evoluția reală și prioritățile curente ale administrației locale.

Modificările propuse urmăresc să țină cont de stadiul de implementare a proiectelor, inclusiv finalizări, întârzieri sau schimbări de priorități. Astfel, fondurile alocate vor fi redistribuite pentru a susține mai eficient investițiile aflate în derulare. Unele proiecte vor primi finanțări suplimentare pentru a fi finalizate conform planului, în timp ce altele vor fi amânate sau înlocuite cu inițiative considerate mai urgente.

Această flexibilitate permite autorităților să răspundă dinamic la nevoile municipiului și să optimizeze utilizarea creditului contractat. În plus, ajustarea listei contribuie la o gestionare transparentă și responsabilă a resurselor financiare locale.

Creditul de 400 milioane lei susține o gamă largă de proiecte, inclusiv lucrări de infrastructură rutieră, modernizarea clădirilor publice, dezvoltarea utilităților și alte investiții care vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Implementarea acestor proiecte are un impact direct asupra condițiilor de trai, mobilității și accesului la servicii publice.

Dat fiind caracterul rambursabil al creditului, sumele împrumutate vor fi returnate treptat din bugetul local, în anii următori, prin veniturile generate de taxe și impozite locale. Aceasta implică o planificare financiară atentă pentru a asigura sustenabilitatea fiscală a municipiului.

Locuitorii municipiului Cluj-Napoca sunt invitați să urmărească ședința Consiliului Local programată pentru 9 iunie, în cadrul căreia vor fi dezbătute și aprobate modificările propuse. Astfel, aceștia pot afla care proiecte vor fi prioritizate și cum vor evolua planurile de investiții pentru perioada următoare.