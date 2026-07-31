Natura apără râul Timiș de viituri. Investiția de 7 milioane de euro schimbă modul de consolidare a malurilor

După mulți ani în care ploile abundente au pus în pericol comunitățile din apropierea cursului de apă, râul Timiș beneficiază de lucrări ample de consolidare pe un tronson de aproape 100 de kilometri. Investiția, finanțată din bugetul de stat, se ridică la aproximativ 7 milioane de euro. Proiectul se remarcă prin utilizarea unor soluții inspirate din natură, care completează metodele clasice de protecție împotriva eroziunii și viiturilor. În paralel, autoritățile pregătesc un nou proiect european destinat reducerii riscului de inundații în zonă.

Lucrările executate pe râul Timiș nu s-au limitat la metodele tradiționale de consolidare cu materiale de construcție. Specialiștii au integrat în proiect elemente naturale, precum răchita, iarba și alte specii de vegetație, care contribuie la stabilizarea terenului și la reducerea efectelor eroziunii produse de ape.

În cadrul intervenției au fost utilizați și saci din geotextil umpluți cu pământ, peste care sunt amplasate plante și nuiele de salcie. Acest sistem permite consolidarea malurilor într-un mod prietenos cu mediul și completează infrastructura destinată protecției împotriva viiturilor, într-o perioadă în care fenomenele meteorologice extreme alternează între caniculă și ploi torențiale.

„Se fac nişte nuiele de salcie şi se pun pe stratul de pământ, fundaţia lucrării. Pe ea, după aceea, se face lucrarea de consolidare a malului. Lucrările s-au făcut pentru a pune în siguranţă digul de apărare, existau anumite zone cu eroziuni. De aceea, şi lucrările sunt locale”, a explicat Bogdan Constantin.

Proiectul de consolidare a malurilor a fost finanțat din bugetul de stat și are o valoare de aproximativ 7 milioane de euro. Intervențiile au vizat mai multe puncte considerate vulnerabile, unde eroziunea punea în pericol stabilitatea digurilor și siguranța localităților din apropiere.

Specialiștii au împărțit lucrările în mai multe sectoare, fiecare adaptat caracteristicilor terenului și gradului de risc identificat în zonă.

„Avem trei tronsoane, unul este în amonte, chiar în aval de podul care traverseasză râul Timiş, acela are o lungime de 100 de metri. Aici ne aflăm pe cel mai lung sector, avem o lungime de 130 de metri”, a adăugat Bogdan Constantin.

Pe lângă investiția deja finalizată, autoritățile pregătesc un proiect-pilot european în valoare de 13 milioane de euro, care propune o abordare diferită în gestionarea viiturilor. În loc ca apa să fie blocată exclusiv prin lucrări de apărare, aceasta va fi direcționată controlat către zone special amenajate, reducând astfel presiunea asupra localităților expuse riscului de inundații.

Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Banat susțin că noua strategie respectă direcția impusă de politicile europene privind protecția mediului și utilizarea soluțiilor bazate pe natură.

„Toate directivele europene, ştiţi bine că, merg spre lucrări verzi, cât mai verzi, prietenoase cu mediul, să nu afecteze fauna, să nu afecteze vegetaţia”, a mai precizat inginerul hidrotehnic.

Din finanțarea europeană totală, aproximativ un milion de euro va reveni Administrației Bazinale de Apă Banat. Fondurile vor fi utilizate pentru amenajarea unor zone care vor funcționa ca „supape de siguranță”, permițând preluarea controlată a surplusului de apă și reducând riscul producerii unor inundații majore în satele aflate de-a lungul cursului de apă.