Ministerul Mediului anunță finalizarea lucrărilor la acumularea Sălard din județul Bihor și reluarea procesului de acumulare a apei la Barajul Leșu, într-un moment considerat esențial pentru modernizarea infrastructurii hidrotehnice din România. Cele două obiective sunt parte din investițiile finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu impact direct asupra siguranței la inundații și gestionării resurselor de apă.

Acumularea Sălard reprezintă un proiect unic la nivel național, fiind singurul polder finanțat prin PNRR. Investiția, realizată de Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri, are rol strategic în reducerea riscului de inundații pe râul Barcău.

Lucrările au inclus modernizarea completă a infrastructurii hidrotehnice, consolidarea digurilor, refacerea echipamentelor de exploatare și implementarea unui sistem digital de monitorizare în timp real. Proiectul a integrat și tehnologii GIS și imagini satelitare pentru supravegherea ecosistemelor acvatice, precum și amenajarea unei zone umede de aproximativ 6 hectare, cu rol ecologic.

Valoarea investiției depășește 22 milioane de lei, iar rezultatul final este o infrastructură modernizată, adaptată standardelor actuale de siguranță și protecție a mediului.

În paralel, Barajul Leșu trece printr-un proces complex de reabilitare și testare structurală, după o perioadă de 12 ani în care nu a mai fost utilizat la capacitate de acumulare. Gradul de execuție al lucrărilor este de aproximativ 65%, iar procesul de reumplere controlată a început deja.

Această etapă presupune introducerea graduală a unui volum de până la 5 milioane m³ de apă, echivalentul a circa 15% din capacitatea totală a lacului. Scopul este verificarea comportamentului structurii și a echipamentelor modernizate în condiții reale de exploatare.

Investiția totală de la Leșu depășește 206 milioane de lei și include lucrări de consolidare a barajului, impermeabilizare, modernizarea sistemelor de control și implementarea unui sistem SCADA pentru monitorizare și alarmare. De asemenea, proiectul integrează soluții de protecție a mediului, inclusiv scări pentru pești și insule plutitoare pentru colectarea deșeurilor.

”Finalizarea acumulării Sălard şi reluarea acumulării apei la Leşu, după 12 ani, marchează rezultate concrete ale investiţiilor din PNRR în infrastructura de apă. Vorbim despre proiecte care cresc siguranţa comunităţilor, reduc riscul la inundaţii şi aduc sistemul de gospodărire a apelor la standarde moderne, inclusiv prin digitalizare şi monitorizare în timp real. Sunt, de altfel, singurele investiţii finalizate până acum prin PNRR în sectorul de apărare împotriva inundaţiilor, ceea ce le face cu atât mai importante”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vineri, în judeţul Bihor, la finalizarea lucrărilor de modernizare a acumulării Sălard şi la iniţierea procesului de reumplere controlată a Barajului Leşu, un moment-cheie pentru siguranţa hidrotehnică a regiunii.

Ambele proiecte includ componente avansate de digitalizare, precum monitorizare prin fibră optică și sisteme automate de supraveghere hidrologică. Acestea permit o gestionare mai eficientă a riscurilor generate de fenomenele meteorologice extreme, tot mai frecvente în ultimii ani.

Reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor subliniază că investițiile din Bihor reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii critice de apă din România, cu efecte directe asupra protecției comunităților și a securității hidrologice.

Finalizarea acumulării Sălard și repornirea Barajului Leșu consolidează capacitatea de intervenție în cazul viiturilor și contribuie la asigurarea rezervelor de apă în perioadele de secetă. În același timp, proiectele susțin tranziția către un sistem de gospodărire a apelor mai rezilient și mai bine adaptat la schimbările climatice.

Aceste investiții marchează una dintre cele mai importante etape recente în infrastructura hidrotehnică din vestul României, cu beneficii directe pentru siguranța populației și protecția mediului pe termen lung.