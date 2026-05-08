Adeverințele APIA confirmă depunerea cererii unice de plată și eligibilitatea beneficiarului pentru schemele de sprijin gestionate de instituție. În baza acestor documente, fermierii pot contracta credite-punte înainte de virarea efectivă a subvențiilor.

Documentele sunt disponibile pentru beneficiarii care au solicitat sprijin prin principalele scheme de plată și măsuri compensatorii derulate de APIA în 2026.

Printre intervențiile eligibile se află:

Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS);

Sprijinul redistributiv complementar pentru venit (CRISS);

DR-01 – Agro-mediu și climă pentru pajiști permanente;

DR-02 – Agro-mediu și climă pentru terenuri arabile;

DR-04 – Agricultură ecologică – conversie;

DR-05 – Agricultură ecologică – menținerea certificării;

DR-09 – Zone afectate de constrângeri naturale – zona montană;

DR-10 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative;

DR-11 – Zone afectate de constrângeri naturale specifice.

Adeverința emisă de APIA certifică suprafața eligibilă la plată și faptul că solicitantul a trecut verificările administrative necesare pentru acordarea subvențiilor agricole.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale adeverinței APIA este posibilitatea accesării unui credit în avans. Potrivit condițiilor stabilite prin convențiile încheiate între APIA și instituțiile financiare, agricultorii pot primi până la 90% din valoarea estimată a subvențiilor.

Aceste credite sunt utilizate frecvent pentru:

achiziția de semințe și îngrășăminte;

plata furnizorilor;

cheltuieli cu motorina și lucrările agricole;

susținerea activității curente din ferme.

Instituția precizează că fermierii care solicită adeverințele nu trebuie să fie excluși de la plată și trebuie să respecte toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Conform prevederilor stabilite de Ministerul Agriculturii, băncile și instituțiile financiare nebancare care acordă credite pe baza adeverințelor APIA trebuie să respecte anumite plafoane privind dobânzile.

Astfel:

pentru creditele acordate de bănci, dobânda este ROBOR 6M plus maximum 2%;

pentru creditele acordate de IFN-uri, dobânda poate ajunge la ROBOR 6M plus maximum 8%.

Specialiștii recomandă fermierilor să analizeze atent toate costurile asociate finanțării, inclusiv comisioanele de administrare sau garanțiile solicitate de instituțiile creditoare.

Pentru reducerea timpului de procesare și simplificarea procedurilor administrative, APIA încurajează fermierii să transmită solicitările pentru adeverințe în format electronic către centrele teritoriale.

Instituția subliniază că toate convențiile încheiate cu băncile și fondurile de garantare sunt publicate transparent și pot fi consultate de beneficiari înainte de alegerea unei oferte de finanțare.

Prin emiterea acestor adeverințe, APIA încearcă să ofere fermierilor acces rapid la lichidități, într-un context în care costurile din agricultură rămân ridicate, iar finanțarea activităților agricole este esențială pentru continuarea lucrărilor din teren.

Pentru mulți fermieri, subvențiile agricole reprezintă principala sursă de stabilitate financiară. Accesul rapid la credite garantate prin adeverințele APIA poate face diferența între continuarea activității și blocajele financiare cauzate de lipsa capitalului de lucru.

În special în perioadele cu investiții mari în campaniile agricole, aceste instrumente financiare permit fermierilor să își mențină fluxul de numerar până la plata integrală a subvențiilor europene și naționale.