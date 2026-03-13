Primăria Capitalei a anunțat că auditul va fi realizat la solicitarea primarului general, care a cerut verificarea detaliată a situației financiare și a modului de funcționare a celor două companii municipale.

”Audit la Societatea de Transport Bucureşti STB SA şi la C.M. Termoenergetica Bucureşti! La solicitarea sa, primarul general Ciprian Ciucu a fost împuternicit astăzi de consilierii generali să demareze declanşarea auditului extern la cele două companii”, a transmis Primăria Municipiului București.

Potrivit autorităților locale, auditul ar urma să ofere o imagine clară asupra modului în care sunt gestionate resursele financiare și asupra problemelor care au dus la acumularea unor datorii semnificative.

Societatea de Transport București și Compania Municipală Termoenergetica gestionează două servicii publice esențiale pentru locuitorii Capitalei: transportul public și furnizarea agentului termic.

Administrația locală subliniază însă că ambele companii au acumulat, de-a lungul anilor, datorii importante atât către furnizori, cât și către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

”Primăria Capitalei suportă 84% din cheltuielile STB şi 60% din cele ale Termoenergetica. Găurile bugetare ameninţă acum funcţionarea lor, iar falimentul ar fi un dezastru pentru Bucureşti”, se arată într-o postare a Primăriei Municipiului Bucureşti.

Primarul general a oferit și câteva exemple pentru a ilustra dimensiunea problemelor financiare cu care se confruntă companiile municipale.

”Să vă dau două cifre pentru a înţelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Braşovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil!”, a declarat Ciprian Ciucu.

Situația ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea financiară a companiei de transport public și necesitatea unor măsuri rapide de redresare.

Auditul extern ar urma să evalueze situația financiară reală a STB și Termoenergetica, sursele principale ale pierderilor și modul în care sunt administrate fondurile publice.

De asemenea, analiza va urmări identificarea mecanismelor care au generat acumularea datoriilor și modul în care sunt gestionate contractele și cheltuielile operaționale.

Potrivit Primăriei Capitalei, rezultatele auditului vor sta la baza unor măsuri de restructurare și eficientizare a celor două companii, astfel încât serviciile publice esențiale pentru București să poată fi menținute și îmbunătățite pe termen lung.