Primarul Ciprian Ciucu a anunțat lansarea unui control amplu al vehiculelor de mare tonaj care circulă în centrul și semicentrul Capitalei fără să achite taxa auto pentru vehicule grele. Decizia vine după ce edilul a verificat personal mai multe camioane și utilaje și a descoperit că doar unul din șase plătea taxa corespunzătoare.

Primăria Capitalei explică că vehiculele de mare tonaj provoacă uzură rapidă a carosabilului, blochează traficul și contribuie la poluare și zgomot în zonele centrale.

„Vehiculele grele deteriorează mult mai repede carosabilul, cresc costurile de întreţinere a drumurilor, ocupă mai mult spaţiu în trafic şi produc blocaje mai mari în zonele dense. În plus, contribuie disproporţionat la poluare şi zgomot. Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii oraşului şi cine poluează mai mult să contribuie mai mult. Un vehicul personal este folosit în medie una sau două ore pe zi, în rest stă parcat. Un vehicul comercial circulă lejer între 7 şi 9 ore pe zi. Cu alte cuvinte, foloseşte infrastructura oraşului mult mai intens”, explică edilul.

Pentru a facilita verificarea, Primăria a dezvoltat o aplicație publică unde numerele de înmatriculare ale vehiculelor pot fi introduse pentru a afla dacă taxa este achitată. Primarul a testat aplicația și a constatat că doar betoniera dintre cele șase vehicule verificate avea taxa plătită, restul circulând ilegal.

„Astăzi am vrut să testez personal mecanismul de verificare. Am întâlnit în drumul meu spre Primărie 6 vehicule cu masa mai mare de 5 tone, le-am introdus numerele de înmatriculare şi am avut un şoc. Doar unul dintre cele 6 vehicule avea taxa achitată. O betonieră. Restul NU”, precizează Ciucu.

Edilul a cerut Poliției Locale să efectueze controale pe termen lung și să aplice sancțiuni care să depășească valoarea taxei, pentru a descuraja încălcarea regulilor. Ciucu a subliniat că există operatori mari de transport și retaileri care plătesc amenzile în locul taxei, considerând că aceasta este mai ieftină.

„De data aceasta mă voi asigura că se controlează pe termen lung, nu o săptămână sau două. Am informaţii cum că există operatori mari de transport care preferă să plătească din când în când câte o amendă decât să achite taxa pentru vehicule grele. E mai ieftin. Am aflat că există chiar mari retaileri care plătesc amenzile acestor operatori, dar nu şi taxa pentru vehicule grele. Pentru că este mult mai ieftin. Atât de rar s-au dat amenzile încât pentru unii a devenit mai ieftin să încalce regula decât să o respecte”, adaugă primarul.

Măsura are scopul de a proteja drumurile Capitalei, de a reduce blocajele din zonele centrale și de a crește respectarea legislației privind traficul vehiculelor comerciale. Prin această inițiativă, autoritățile urmăresc să asigure resursele necesare întreținerii și dezvoltării infrastructurii urbane și să creeze un mediu mai sigur și mai civilizat pentru șoferi și pietoni.