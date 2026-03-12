Deficitul comercial al României a scăzut în ianuarie 2026
În luna ianuarie 2026, exporturile FOB au însumat 6.903,1 milioane euro, iar importurile CIF au totalizat 9.228,6 milioane euro. Comparativ cu luna ianuarie 2025, exporturile au scăzut cu 4,7%, iar importurile au înregistrat o diminuare de 7,7%, potrivit datelor transmise, joi, de Institutul Național de Statistică (INS). Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în ianuarie 2026 a fost de 2.325,5 milioane euro, mai mic cu 425,1 milioane euro (-15,5%) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
În structura exporturilor şi importurilor din luna ianuarie 2026, ponderi semnificative au fost ocupate de următoarele grupe de produse: maşini şi echipamente de transport (45,3% la export şi 35,5% la import) şi alte produse manufacturate (27,8% la export şi 27,9% la import).
Schimburile de bunuri cu statele membre ale UE27 în ianuarie 2026 au însumat 5.040,5 milioane euro la exporturi şi 6.672,4 milioane euro la importuri, reprezentând 73,0% din totalul exporturilor şi 72,3% din totalul importurilor.
În ceea ce priveşte schimburile cu ţările din afara UE27, acestea au fost de 1.862,6 milioane euro la exporturi şi 2.556,2 milioane euro la importuri, reprezentând 27,0% din totalul exporturilor şi 27,7% din totalul importurilor.
Comerțul internațional pe grupe de produse conform CSCI Rev.42), în luna ianuarie 2026
|Exporturi FOB
|Importuri CIF
|Ianuarie 2026
|Ianuarie 2026
|
Milioane euro
|Pondere în total export (%)
|în % față de ianuarie 2025
|
Milioane euro
|Pondere în total import (%)
|în % față de ianuarie 2025
|TOTAL
|6903,1
|100,0
|–4,7
|9228,6
|100,0
|–7,7
|din care, în relație cu UE 27
|5040,5
|73,0
|-1,8
|6672,4
|72,3
|-3,9
|Alimente și animale vii
|485,4
|7,0
|–2,1
|778,2
|8,4
|–16,3
|din care, în relație cu UE 27
|315,8
|4,6
|+8,7
|665,6
|7,2
|-14,9
|Băuturi și tutun
|156,8
|2,3
|–15,4
|79,5
|0,9
|–4,6
|din care, în relație cu UE 27
|77,9
|1,1
|-16,7
|55,4
|0,6
|+4,4
|Materiale crude, necomestibile, exclusiv
combustibil3)
|220,2
|3,2
|–0,4
|214,4
|2,3
|–5,6
|din care, în relație cu UE 27
|97,3
|1,4
|-19,5
|130,1
|1,4
|-18,1
|Combustibili minerali, lubrifianți și
materiale derivate
|
491,6
|
7,1
|
–12,9
|
803,3
|
8,7
|
–14,5
|din care, în relație cu UE 27
|155,6
|2,3
|-21,0
|427,0
|4,6
|+8,7
|Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală
și vegetală
|43,3
|0,6
|+138,5
|26,2
|0,3
|+4,0
|din care, în relație cu UE 27
|36,5
|0,5
|+132,4
|18,7
|0,2
|+13,6
|Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune
|
422,1
|
6,1
|
–3,5
|
1433,1
|
15,5
|
–1,3
|din care, în relație cu UE 27
|274,8
|4,0
|+2,1
|1176,3
|12,7
|+5,2
|Mărfuri manufacturate clasificate în
principal după materia primă
|1091,3
|15,8
|–3,8
|1582,1
|17,1
|–12,0
|din care, în relație cu UE 27
|841,2
|12,2
|-2,9
|1046,0
|11,3
|-5,2
|Mașini și echipamente pentru transport
|3125,9
|45,3
|–2,9
|3277,6
|35,5
|–3,9
|din care, în relație cu UE 27
|2521,0
|36,5
|+0,4
|2434,5
|26,4
|-3,4
|Articole manufacturate diverse
|830,9
|12,0
|–11,5
|998,7
|10,8
|–10,6
|din care, în relație cu UE 27
|699,6
|10,1
|-7,0
|709,4
|7,7
|-10,3
|Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI
|35,7
|0,5
|+23,5
|35,4
|0,4
|+186,5
|din care, în relație cu UE 27
|20,9
|0,3
|+9,0
|9,3
|0,1
|+2,5
Informații suplimentare
Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.
Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.
Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional. Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice.
Datele statistice privind exporturile (FOB), importurile (CIF) şi soldul FOB/CIF al operaţiunilor de comerţ internaţional cu bunuri, în euro și în lei, pot fi accesate în anexa format .xls aferentă comunicatului.
Informaţii detaliate referitoare la comerţul internaţional cu bunuri realizat în luna luna decembrie și anul 2025 vor fi prezentate în Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional nr.12/2025, termen de apariţie 23 martie 2026.
Date detaliate pentru luna ianuarie 2026 vor fi prezentate în Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional nr.1/2026, termen de apariţie 21 aprilie 2026.
Următorul comunicat de presă, referitor la comerţul internaţional cu bunuri în luna februarie și perioada 1.I-28.II 2026, va apărea la data de 9 aprilie 2026.
