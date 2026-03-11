Operațiunea a fost realizată de Comisia Europeană, care se împrumută în numele Uniunii Europene pentru finanțarea programelor comunitare. Tranzacția a inclus o singură tranșă. Este vorba despre o nouă obligațiune a Uniunii Europene în valoare de 9 miliarde de euro, cu scadența la 12 decembrie 2036.

Obligațiunea are o maturitate de zece ani. Cuponul stabilit este de 3,250%, iar randamentul de ofertă a fost de 3,325%. Prețul de emitere a fost stabilit la 99,342% din valoarea nominală.

Interesul investitorilor a fost foarte ridicat. Cartea finală de ordine a depășit 118 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o suprasubscriere de aproximativ 13 ori față de suma pusă în vânzare.

Managerii principali ai tranzacției au fost băncile Barclays, DZ Bank, Morgan Stanley, Societe Generale și UBS.

Banii obținuți vor fi utilizați pentru finanțarea mai multor programe ale Uniunii Europene. O parte importantă din fonduri va fi direcționată către planul de redresare economică NextGenerationEU.

De asemenea, o parte din resurse va fi utilizată pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru alte programe europene.

De la începutul anului 2026, Comisia Europeană a emis deja obligațiuni în valoare de 45,4 miliarde de euro. Această sumă face parte din obiectivul total de finanțare de 90 de miliarde de euro stabilit pentru prima jumătate a anului.

Următoarea operațiune din calendarul de finanțare al Uniunii Europene va fi o licitație de titluri pe termen scurt. Aceasta este programată pentru data de 18 martie 2026.

Obligațiunile Uniunii Europene sunt considerate investiții sigure pe piețele financiare. Împrumuturile sunt garantate de bugetul UE, iar contribuțiile statelor membre reprezintă o obligație juridică stabilită prin tratatele europene.

Din anul 2023, Uniunea Europeană utilizează o strategie de finanțare unificată. În acest sistem, obligațiunile sunt emise sub o singură denumire, EU-Bonds, în locul unor instrumente separate pentru fiecare program.

În prezent, valoarea totală a obligațiunilor emise în cadrul acestei strategii depășește 611 miliarde de euro.

Datoria totală a Uniunii Europene se ridică la aproximativ 784 de miliarde de euro. Din această sumă, 36,55 miliarde de euro reprezintă titluri pe termen scurt, cunoscute sub denumirea de EU-Bills.

O mare parte din fondurile atrase până acum a fost deja direcționată către statele membre.

Peste 379 de miliarde de euro au fost plătite țărilor Uniunii Europene prin mecanismul de redresare și reziliență al programului NextGenerationEU.