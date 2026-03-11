Comisia Europeană a declanșat o procedură de infringement împotriva României și Austriei, după ce acestea nu au transmis complet informațiile solicitate în Planurile Naționale Integrate în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC).

Termenul limită pentru raportarea progreselor este 15 martie 2025, iar nerespectarea acestuia poate atrage sancțiuni de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

PNIESC reprezintă planul național prin care un stat membru al UE își stabilește obiectivele energetice și climatice pe termen mediu și lung. Planul României, publicat în octombrie 2024, include 89 de măsuri menite să:

Crescă ponderea sursele regenerabile de energie, precum energia eoliană, solară și biomasa.

Reducă emisii de gaze cu efect de seră (GES) cu 85% până în 2030, comparativ cu nivelul din 1990.

Atingă neutralitatea climatică până în 2045, anticipând termenul UE de 2050.

Asigure că 38% din consumul final de energie provine din surse regenerabile până în 2030.

Acest plan este esențial pentru monitorizarea progresului României în implementarea politicilor energetice și climatice, conform Regulamentului (UE) 2018/1999 și Legii europene privind clima (Regulamentul (UE) 2021/1119).

Comisia Europeană le-a acordat României și Austriei două luni pentru a răspunde scrisorii de punere în întârziere. În lipsa unui răspuns satisfăcător:

Comisia poate emite un aviz motivat. Ulterior, poate sesiza CJUE, care poate aplica sancțiuni financiare semnificative.

Deciziile recente ale Comisiei includ:

35 de scrisori de punere în întârziere.

16 avize motivate.

Sesizarea CJUE pentru două cazuri.

Închiderea a 44 de cazuri în care statele membre și-au remediat neconformitățile.

„Prezentarea PNIESC-urilor este considerată completă atunci când sunt furnizate toate informațiile necesare. PNIESC-urile sunt cruciale, deoarece demonstrează modul în care guvernele naționale își îndeplinesc obiectivele energetice și climatice, așa cum sunt exprimate în planurile lor naționale integrate în domeniul energiei și schimbărilor climatice, în toate dimensiunile uniunii energetice. Acestea sunt esențiale pentru ca Comisia să poată urmări progresele Uniunii în direcția atingerii obiectivelor sale comune. Având în vedere că Austria și România nu și-au îndeplinit obligația până la termenul legal, Comisia a decis să le trimită o scrisoare de punere în întârziere, solicitându-le să își prezinte NECPR-ul complet fără întârzieri nejustificate”, au transmis oficialii de la Bruxelles.

PNIESC nu este doar un raport birocratic. Acesta reflectă modul în care România:

Dezvoltă sectorul energiei regenerabile.

Protejează mediul și contribuie la obiectivele UE privind schimbările climatice.

Asigură securitatea energetică și inovația în domeniul energiei.

Nerespectarea obligațiilor PNIESC poate întârzia tranziția României către o economie verde și sustenabilă, cu impact direct asupra competitivității și securității energetice naționale.