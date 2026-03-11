Președintele Nicușor Dan a anunțat că în cadrul ședinței CSAT a fost analizată pe larg situația românilor aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, autoritățile concentrându-se atât pe dimensiunea militară, cât și pe cea umanitară.

Șeful statului a explicat că discuțiile au vizat evaluarea actuală a situației din regiune, precum și estimări privind evoluțiile posibile pe termen scurt, mediu și lung, prezentate de instituțiile responsabile de securitate și politică externă.

„Am avut azi o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu trei subiecte. În primul rând, am discutat de situaţia din Orientul Mijlociu. Am discutat dintr-o perspectivă militară, cu expunere din partea instituţiilor responsabile despre situaţia exactă şi previziuni pe termen scurt, mediu şi lung. Am discutat, foarte important, de situaţia românilor din zonă”, a spus.

În cadrul reuniunii, ministrul Afacerilor Externe a prezentat un raport privind situația cetățenilor români din regiune și măsurile de sprijin acordate până în prezent.

„Evident că asta este una din preocupările noastre importante. Până la acest moment, au revenit din zonă în România aproximativ 5.700 de oameni, din care cam 3.700 au fost ajutaţi într-un fel sau altul de autorităţi, printr-o muncă pe care trebuie să o salut, a oamenilor din Ministerul de Externe”, a mai spus el.

În cadrul discuțiilor din CSAT, președintele Nicușor Dan a precizat că România este implicată, alături de alte state europene, în eforturi diplomatice menite să limiteze escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit șefului statului, autoritățile române urmăresc evoluția situației din regiune nu doar din perspectiva securității internaționale, ci și din cauza impactului pe care războiul îl poate avea asupra economiei României și asupra comunităților de români din zonă.

„Am discutat de partea politică a acestui conflict. Evident, România împreună cu ţările europene încearcă, prin mijloace diplomatice-politice, să oprească acest război care, evident, are consecinţe asupra economiei noastre şi are consecinţe asupra românilor care trăiesc în zonă, fie că sunt rezidenţi, fie că nu sunt rezidenţi, fie că au doar cetăţenia română, fie că au dublă cetăţenie”, a declarat.

Președintele a explicat că aceste demersuri se desfășoară inclusiv în cadrul dialogului dintre Uniunea Europeană și statele din regiunea Golfului.

Potrivit lui Nicușor Dan, o reuniune recentă între reprezentanții Uniunii Europene și cei ai Consiliului de Cooperare al Golfului a inclus condamnarea atacurilor iraniene asupra unor state din zonă, în cadrul unui efort mai larg de reducere a tensiunilor regionale.

Un alt punct important analizat în cadrul ședinței CSAT a fost impactul economic al conflictului, în special în ceea ce privește evoluția prețurilor pe piețele energetice internaționale.

Președintele Nicușor Dan a precizat că membrii Consiliului au discutat despre posibilele consecințe ale războiului asupra pieței petrolului și despre modul în care aceste evoluții ar putea afecta economia României.

Șeful statului a arătat că ministrul Energiei a prezentat o analiză detaliată privind situația actuală și scenariile posibile pentru perioada următoare.

„Aici am avut o expunere a domnului ministru al energiei asupra situaţiei generale şi discuţii, primul ministru, ministrul energiei, ministrul de finanţe, asupra diferitelor scenarii la care putem să ne aşteptăm şi care va fi reacţia statului român în funcţie de aceste scenarii”, a subliniat el.

În același context, președintele a amintit că Guvernul a adoptat deja măsuri pentru a limita impactul fluctuațiilor de pe piețele energetice asupra populației și companiilor.