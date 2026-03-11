Președintele Nicuşor Dan a trimis Parlamentului două documente oficiale prin care solicită aprobarea pentru dislocarea temporară în România a unor capabilități militare ale Statelor Unite ale Americii, inclusiv aeronave de realimentare în aer și echipamente de monitorizare. Decizia a fost luată după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și vine în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În scrisoarea către Legislativ, președintele a explicat că România ar putea permite intrarea și staționarea temporară a unor echipamente și forțe americane pe teritoriul național. Solicitarea vizează, în principal:

dislocarea aeronavelor americane de realimentare în aer;

aducerea echipamentelor de monitorizare și supraveghere;

instalarea sistemelor de comunicații satelitare și a infrastructurii de sprijin logistic.

Aceste capabilități ar urma să fie amplasate, în principal, la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Ședința Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a început la ora 9:30 și a durat aproape trei ore. Principalul subiect discutat a fost conflictul din Orientul Mijlociu. În acest context, membrii CSAT au analizat posibilitatea ca unele echipamente și capacități militare să fie aduse temporar pe teritoriul României. Anunțul a fost făcut oficial de Administrația Prezidențială a României.

Dan a subliniat că aceste echipamente sunt defensive și nu au armament propriu. În termeni tehnici, ele sunt considerate echipamente „non-cinetice”, adică nu sunt folosite pentru atac. El a explicat că aceste echipamente și forțe militare vor putea fi aduse în România doar dacă Parlamentul României își dă acordul. Dacă votul va fi favorabil, desfășurarea lor se va face în baza acordului de parteneriat dintre România și SUA. Președintele a adăugat că este o colaborare similară cu cea pe care și alte țări din NATO o au în această perioadă cu Statele Unite.

El a spus că, după ședința CSAT, a trimis o scrisoare Parlamentului pentru a cere aprobarea, iar subiectul urma să fie discutat într-o ședință în cursul după-amiezii. Președintele a transmis că aceste echipamente vor crește securitatea României și a dat asigurări că oamenii nu trebuie să se îngrijoreze deoarece țara este sigură și chiar mai bine protejată în această situație.