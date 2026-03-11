Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se întâlnește în această dimineață la Palatul Cotroceni. La ședință vor fi discutate mai multe subiecte importante pentru securitatea României.

Unul dintre ele este situația din Orientul Mijlociu și posibilitatea ca, pentru o perioadă scurtă de timp, unele echipamente sau forțe militare să fie aduse în România. În ultimele zile au apărut pe internet informații potrivit cărora la baza aeriană Mihail Kogălniceanu ar putea ajunge avioane și militari americani.

De asemenea, în cadrul întâlnirii se va discuta și despre efectele crizei de pe piața petrolului asupra României. Această situație a dus deja la creșterea prețurilor la carburanți la pompă.

Președintele Ursula von der Leyen a spus, cu o zi în urmă, că decizia Uniunii Europene de a reduce rolul energiei nucleare în producerea electricității a fost, în opinia ei, o greșeală strategică. Ea a explicat că Europa nu produce nici petrol, nici gaze în cantități suficiente, iar renunțarea la o sursă de energie stabilă, relativ ieftină și cu emisii reduse, nu a fost o alegere bună. Declarațiile au fost făcute la un eveniment despre energie nucleară organizat la Paris.

Ea a amintit că în 1990 Uniunea Europeană producea aproximativ o treime din electricitate din energie nucleară, însă în prezent această pondere a scăzut la aproximativ 15%.

În același discurs, von der Leyen a spus că Uniunea Europeană vrea să încurajeze dezvoltarea reactoarelor nucleare mici, pentru a reduce dependența Europei de combustibilii fosili importați. Ea a mai afirmat că la nivel mondial se observă o revenire a interesului pentru energia nucleară și că Europa vrea să facă parte din această tendință.

Președinta Comisiei Europene a anunțat și că Uniunea Europeană va oferi o garanție de 200 de milioane de euro pentru a sprijini investițiile în reactoare nucleare modulare mici. Potrivit ei, banii vor veni din sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii, iar obiectivul este ca această tehnologie să fie folosită efectiv la începutul anilor 2030.

Von der Leyen a mai zis că scumpirea puternică a energiei, provocată de războiul din Orientul Mijlociu, a arătat cât de vulnerabilă este Europa deoarece depinde de importurile de combustibili fosili. Din acest motiv, ea a subliniat că este important ca Uniunea Europeană să crească producția de energie atât din surse regenerabile, cât și din energie nucleară.

Emmanuel Macron, președintele Franței, va avea miercuri o discuție cu liderii țărilor din G7. Convorbirea va fi despre războiul dintre SUA, Israel și Iran și despre efectele pe care acest conflict le are asupra prețurilor la energie.

Liderii G7 vor analiza mai ales cum influențează conflictul din Orientul Mijlociu piețele energetice din lume. După izbucnirea războiului, prețul petrolului a crescut brusc, iar statele încearcă să vadă ce măsuri pot lua pentru a limita efectele.

Marți, a avut loc și o întâlnire a miniștrilor Energiei din G7, însă aceștia nu au reușit să ajungă la o decizie privind folosirea rezervelor strategice de petrol pentru a reduce prețurile. Ei au cerut însă ajutorul International Energy Agency pentru a analiza situația pieței înainte de a lua o decizie finală.

Casa Albă a transmis, marți, că americanii ar urma să vadă destul de repede o scădere a prețurilor la petrol și gaze, după ce vor fi atinse obiectivele operațiunii militare comune desfășurate de United States și Israel împotriva Iran.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că administrația americană consideră că scumpirea recentă a petrolului și gazelor este doar temporară. Ea a explicat că, în opinia autorităților americane, această operațiune militară ar urma să ducă pe termen lung la scăderea prețurilor la combustibil.

Luni, prețul petrolului a urcat la peste 119 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iunie 2022. Creșterea a fost alimentată și de reducerile de producție anunțate de Saudi Arabia și de alți producători, ceea ce a stârnit temeri privind posibile probleme în aprovizionarea globală cu petrol. Marți, prețul petrolului a scăzut din nou și a ajuns sub 90 de dolari pe baril.

Karoline Leavitt a mai zis că președintele Donald Trump și echipa sa responsabilă de domeniul energiei urmăresc atent evoluțiile de pe piață și discută în mod constant cu lideri din industria energetică.