Companiile aeriene din mai multe regiuni ale lumii au început să ajusteze rapid tarifele biletelor, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a determinat o creștere bruscă a costului combustibilului pentru avioane. Operatorii din Europa și Asia au introdus scumpiri, suprataxe sau modificări ale programelor de zbor, încercând să compenseze presiunea financiară generată de creșterea prețurilor la energie, transmite Reuters.

Mai multe companii aeriene importante au confirmat deja majorări de tarife. Printre acestea se numără Qantas Airways din Australia, SAS din Scandinavia și Air New Zealand, care au anunțat scumpiri ale biletelor sau avertismente privind posibile noi ajustări de preț.

Air New Zealand a explicat că evoluția prețului combustibilului a fost extrem de rapidă în ultimele zile. Kerosenul pentru avioane, care înaintea loviturilor aeriene americane și israeliene asupra Iranului costa între 85 și 90 de dolari pe baril, a ajuns în prezent la valori cuprinse între 150 și 200 de dolari pe baril. În acest context de incertitudine, compania și-a suspendat prognoza financiară pentru anul 2026.

Creșterea costurilor este legată și de perturbarea unui coridor major pentru exporturile de petrol, ceea ce afectează direct industria transportului aerian. Operatorii avertizează că această situație poate duce nu doar la scumpirea biletelor pe anumite rute, ci și la o posibilă scădere a cererii pentru călătorii dacă tarifele cresc prea mult.

Presiunea asupra companiilor aeriene este confirmată și de reprezentanții operatorilor europeni.

„O ajustare temporară a prețurilor a devenit necesară pentru a menține stabilitatea operațiunilor”, a declarat un purtător de cuvânt al SAS.

Unele companii aeriene europene și asiatice, inclusiv Lufthansa sau Ryanair, sunt protejate parțial de contracte de hedging care fixează din timp o parte din costul combustibilului. Totuși, chiar și în aceste condiții există îngrijorări legate de aprovizionare. Finnair, care a acoperit prin astfel de contracte peste 80% din necesarul de combustibil pentru primul trimestru, avertizează că situația ar putea deveni problematică dacă tensiunile persistă.

„O criză prelungită ar putea afecta nu doar prețul combustibilului, ci și disponibilitatea acestuia, cel puțin temporar”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Finnair.

Pe lângă costurile ridicate ale combustibilului, companiile aeriene se confruntă și cu dificultăți operaționale cauzate de restricțiile din spațiul aerian al Orientului Mijlociu, scriu cei de la Euronews. În unele cazuri, avioanele au fost nevoite să își modifice traseele sau să intre în circuite de așteptare din motive de securitate.

Un astfel de incident a fost raportat marți în apropierea orașului Dubai, unde mai multe aeronave au fost plasate temporar în așteptare după o posibilă alertă de atac cu rachetă, potrivit serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

În acest context, companiile aeriene își reorganizează rețelele de transport. Qantas analizează posibilitatea de a redirecționa o parte din capacitate către rutele europene, iar Cathay Pacific a anunțat că va introduce în luna martie zboruri suplimentare către Londra și Zurich, pe fondul creșterii tarifelor dintre Asia și Europa.

Air New Zealand a confirmat că a majorat deja prețurile pe mai multe rute și avertizează că ar putea urma noi creșteri sau modificări ale programului de zbor dacă prețul combustibilului rămâne ridicat.

În paralel, alți operatori introduc suprataxe pentru combustibil. Hong Kong Airlines a anunțat că aceste taxe vor crește cu până la 35,2% începând de joi, iar Air India intenționează să aplice treptat suprataxe similare pentru zborurile interne și internaționale.

Nu toate companiile aeriene au decis însă majorări imediate de tarife. Grupul IAG, care deține British Airways, susține că este bine protejat prin contracte de hedging și nu planifică deocamdată scumpiri. Totuși, British Airways a decis să încheie mai devreme sezonul de iarnă al zborurilor către Abu Dhabi din cauza „incertitudinii continue”.

Pe piețele financiare, acțiunile companiilor aeriene au recuperat o parte din pierderi marți, după ce prețul petrolului a coborât spre 90 de dolari pe baril de la un maxim de 119 dolari atins cu o zi înainte. Scăderea a fost influențată de declarațiile președintelui american Donald Trump, care a sugerat că conflictul s-ar putea încheia în curând.

În Europa, acțiunile principalelor companii aeriene au crescut cu valori cuprinse între 3% și 8%. În Statele Unite, însă, titlurile unor operatori precum Delta Air Lines, United Airlines, Alaska Air și American Airlines au scăzut cu aproximativ 1,5% până la 2,5% în tranzacțiile de după-amiază.

Pe fondul tensiunilor din regiune, tot mai multe companii aeriene reduc sau suspendă zborurile către destinații din Orientul Mijlociu. Măsurile sunt adoptate din motive de securitate, dar și din cauza restricțiilor impuse în anumite spații aeriene.

British Airways a anunțat anularea tuturor zborurilor către Amman, Bahrain, Doha, Dubai și Tel Aviv până la sfârșitul lunii. În același timp, cursele către Abu Dhabi sunt suspendate până mai târziu în acest an.

Operatorul britanic a organizat în ultimele zile zboruri speciale pentru repatrierea pasagerilor rămași în regiune. După finalizarea ultimelor curse programate între Muscat și Londra pe 11 și 12 martie, aceste operațiuni vor fi suspendate temporar din cauza scăderii cererii. Compania a transmis că monitorizează permanent evoluția situației de securitate.

În paralel, Qatar Airways continuă să opereze zboruri limitate de repatriere prin aeroportul Hamad International din Doha. Autoritățile au autorizat temporar anumite coridoare aeriene pentru aceste operațiuni, însă ele nu reprezintă reluarea completă a traficului comercial.

În ultimele zile, compania a operat curse către orașe precum Londra, Paris, Madrid, Roma, New York sau Delhi. Potrivit autorităților, aproximativ 8.000 de pasageri au rămas blocați în Qatar, iar guvernul a acoperit costurile de cazare și a prelungit vizele acestora.

În Oman, aeroportul din Muscat a devenit un punct important de tranzit pentru pasagerii care nu au mai putut decola din Emiratele Arabe Unite. Oman Air a anunțat că a operat aproape 80 de zboruri suplimentare, facilitând repatrierea a peste 97.000 de pasageri.

În același timp, mai multe companii aeriene internaționale își ajustează programele de zbor. Lufthansa și operatorii din grup au suspendat temporar curse către mai multe orașe din regiune până la jumătatea lunii martie sau chiar mai târziu.

Air France a extins suspendarea zborurilor către Dubai și Riyadh până pe 12 martie și către Tel Aviv și Beirut până pe 13 martie. Turkish Airlines a anulat curse către Iran, Irak, Qatar și Emiratele Arabe Unite, iar Wizz Air a suspendat zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până la 15 martie.

În paralel, unele companii aeriene încearcă să revină treptat la programul normal. Emirates a anunțat că estimează reluarea completă a operațiunilor în următoarele zile, pe măsură ce anumite spații aeriene din regiune sunt redeschise.