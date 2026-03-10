„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc miercuri, 11 martie 2026, ora 09:30, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Situația din Orientul Mijlociu. Implicații pentru România; Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România; Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”, a transmis Administrația Prezidențială în urmă cu câteva minute.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan a convocat, miercuri, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Convocarea a venit foarte rapid, fără să fie anunțată din timp. Palatul Cotroceni nu a transmis încă detalii oficiale despre ședință sau despre ordinea de zi.

Surse politice spun că Statele Unite ale Americii ar fi cerut României permisiunea de a folosi baza de la Mihail Kogălniceanu pentru operațiuni legate de războiul din Iran, inclusiv pentru logistică și realimentare, iar acest subiect ar urma să fie discutat în cadrul ședinței CSAT.

Baza de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită de americani și pentru misiuni din Afganistan, în special pentru repatrierea soldaților. SUA au cerut acces la baza și în anul 2025, în timpul atacurilor asupra Iranului, însă nu a mai fost folosită pentru că nu a fost necesar.

Baza 57 Aeriană are ca misiune principală apărarea spațiului aerian, sprijinirea forțelor mobile și ajutorul autorităților statului și locale în situații de urgență. Ea gestionează Aerodromul Mihail Kogălniceanu, folosit pentru antrenamente de zbor ale Forțelor Aeriene Române, ca aeroport pentru îmbarcare și debarcare și pentru a oferi suport trupelor române și străine. Baza asigură legătura între partenerii internaționali, Ministerul Apărării și autoritățile locale și administrează zonele de instruire puse la dispoziție contingentelor.

Unitatea a fost înființată pe 1 mai 2007 și își desfășoară activitatea conform ordinelor de funcționare și misiunilor stabilite. În trecut, Aerodromul Mihail Kogălniceanu a trecut prin mai multe schimbări organizatorice și a fost parte din diferite structuri militare, începând cu Regimentul 14 Vânătoare în 1951, care a primit primele avioane PO-2 și IAK-11.

În anii ’60, unitatea a primit avioane MIG-17 și MIG-21, iar în 1979 au intrat în dotare MIG-23. În 1989–1990 au sosit MIG-29, iar în 2004 baza a început să folosească MIG-21 LanceR. De-a lungul timpului, unitatea a fost reorganizată de mai multe ori, iar în 2018 a revenit oficial la denumirea de Baza 57 Aeriană, subordonată Statului Major al Forțelor Aeriene.

De la înființare, Baza 57 Aeriană a găzduit exerciții naționale și internaționale, a sprijinit transportul de materiale și personal pentru operațiuni internaționale, inclusiv pentru Afganistan în cadrul ISAF și Enduring Freedom, și a facilitat zboruri de instrucție pentru elicoptere românești și străine. Baza a găzduit și demonstrații aeriene, vizite oficiale ale șefilor de stat și demnitarilor militari și civili, precum și tranzitul militarilor către și dinspre teatrele de operații.

Personalul și aeronavele bazei au participat la misiuni internaționale sub egida ONU, NATO și PfP, în țări precum Mali, Liberia, Afganistan și Kosovo. Aeronavele Bazei 57 Aeriană au reprezentat Forțele Aeriene Române la numeroase show-uri aeriene în țară și în străinătate, promovând profesionalismul și pregătirea unității.