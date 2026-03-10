Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, 10 martie, că a avut o întrevedere cu Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite la București, în cadrul căreia a subliniat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

În discuții, Sorin Grindeanu a evidențiat rolul României ca pilon al securității în regiunea Mării Negre și al stabilității în sud-estul Europei, potrivit postării făcute de liderul PSD pe pagina sa de Facebook.

Cei doi oficiali au abordat consolidarea cooperării în domenii precum apărarea, energia și resursele critice, precum și proiecte cu impact strategic la nivel european.

În contextul tensiunilor internaționale, Grindeanu a accentuat necesitatea coordonării între parteneri, securizarea rutelor comerciale și protejarea cetățenilor români din regiune, insistând asupra repatrierii acestora în condiții de siguranță.

Dialogul a fost descris de către Sorin Grindeanu drept unul constructiv și orientat spre colaborare durabilă.

„M-am bucurat să discut astăzi, la Camera Deputaților, cu Excelența Sa Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite la București. În acest prim dialog, am reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și am discutat despre interesele și valorile noastre comune. România rămâne un pilon important pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru stabilitatea sud-estului Europei. Am discutat despre consolidarea cooperării în domenii-cheie precum securitatea și apărarea, energia și resursele critice, dar și despre proiecte cu miză strategică atăt pentru România cât și pentru întreaga Uniune Europeană. În actualul context internațional, marcat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, am subliniat importanța coordonării dintre parteneri. Am reiterat interesul securizării rutelor comerciale, condiție esențială pentru stabilizarea prețul petrolului. Însă, în acest nou context geopolitic, cea mai importantă preocupare este protejarea cetățenilor români aflați în regiune și repatrierea acestora în condiții de siguranță”, a scris președintele PSD, Sorin Grindeanu, pe pagina sa socializare, marți, 10 martie.

Darryl Nirenberg este avocat cu peste patru decenii de experiență în politică externă și drept al comerțului internațional. Și-a început cariera în Senatul SUA, ca asistent legislativ al senatorului S.I. Hayakawa și ulterior ca membru al staffului Comisiei pentru Agricultură.

A făcut apoi parte din echipa Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, într-o perioadă marcată de evenimente istorice precum căderea Zidului Berlinului și Revoluția Română, potrivit prezentării oficiale publicate de Departamentul de Stat al SUA.

Ulterior, a fost Chief of Staff și Director Legislativ pentru senatorul Jesse Helms, inclusiv în perioada în care acesta conducea Comisia pentru Relații Externe.

După 14 ani petrecuți în structurile legislative americane, a intrat în sectorul privat, devenind partener în importante firme de avocatură din Washington, specializate în afaceri guvernamentale și comerț internațional.