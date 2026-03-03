Ceremonia oficială de prezentare a scrisorilor de acreditare a avut loc la Palatul Cotroceni, marcând începutul mandatului lui Darryl Nirenberg în România.

După momentul protocolar, ambasadorul american, însoțit de soția sa și de reprezentanți ai misiunii diplomatice a SUA la București, a avut o discuție cu șeful statului român.

La audierea sa din 19 noiembrie în Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA, Nirenberg a evidențiat rolul strategic al României în regiune.

„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina. Oferă mari oportunităţi pentru companiile americane şi are potenţialul de a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte resursele energetice. Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, declara acesta în cadrul audierilor.

Diplomatul american a precizat că, odată confirmat, va susține prioritățile administrației de la Washington.

„Dacă voi fi confirmat, mă angajez să promovez agenda ‘America pe primul loc’ a preşedintelui (Donald) Trump şi să lucrez pentru a face America mai puternică, mai sigură şi mai prosperă. Mă voi concentra mai întâi pe asigurarea siguranţei americanilor care servesc, locuiesc, lucrează sau vizitează această ţară. Voi lucra pentru aprofundarea parteneriatului nostru militar şi de securitate şi mă voi concentra pe consolidarea relaţiilor noastre comerciale şi de investiţii. Voi promova exporturile americane, voi susţine companiile americane şi voi încuraja investiţiile care creează locuri de muncă în Statele Unite”, afirma Nirenberg.

În cadrul audierilor, Nirenberg a arătat că desemnarea sa pentru funcția de ambasador în România are o semnificație aparte, având în vedere că bunicii săi au emigrat în Statele Unite din Europa de Est.

„Dacă voi fi confirmat, totul ar căpăta un sens deplin”, a remarcat ambasadorul.

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în mai 2025 pentru funcția de ambasador al SUA în România de către președintele Donald Trump. Începerea oficială a mandatului său are loc într-un context geopolitic sensibil, în care parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite capătă o importanță sporită în cadrul NATO și al securității regionale.