Scandalul repatrierilor românilor din Orientul Mijlociu continuă să se amplifice, după ce au apărut noi întrebări legate de modul în care a fost alcătuită lista pasagerilor pentru avionul care a zburat din Oman spre România pe 5 martie. Deși autoritățile au anunțat că există criterii clare de prioritate pentru evacuare, mai multe cazuri ridică semne de întrebare, inclusiv situația unor familii cu copii mici care nu au fost îmbarcate, în timp ce aeronava ar fi plecat cu locuri libere.

Controversele o au în prim-plan pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, iar discuțiile publice s-au intensificat după ce au apărut informații potrivit cărora în avion ar fi fost persoane despre care nu se știe cu exactitate dacă se încadrau în categoriile prioritare stabilite de autorități.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, prin purtătorul de cuvânt Andrei Țărnea, că lista persoanelor eligibile pentru repatriere a fost stabilită în baza unor criterii de prioritate clare, aplicate constant de la începutul operațiunilor de evacuare. Potrivit oficialului, prioritare sunt persoanele aflate în situații de risc din punct de vedere consular, categorie în care intră copiii, persoanele cu probleme medicale și femeile însărcinate.

Acesta a explicat că aceleași reguli se aplică atât pentru zborurile speciale de evacuare, cât și pentru alte curse comerciale sau charter în cazul în care echipele consulare pot facilita îmbarcarea cetățenilor români. În plus, el a subliniat că aceste criterii nu au fost modificate și reprezintă standardele utilizate în mod obișnuit pentru acordarea asistenței consulare.

„Priorităţile absolute pentru zborurile de evacuare şi pentru alte categorii de zboruri, în măsura în care echipele consulare pot să faciliteze prezenţa lor pe aceste zboruri fie comerciale, fie chartere sunt aceleaşi. Şi este vorba de persoanele care sunt la risc. Persoanele care sunt la risc, în sens consular, sunt considerate persoanele care sunt copii, persoanele cu probleme medicale şi persoanele care sunt… o femeie gravidă nu e o problemă medicală, dar este o persoană la risc. Deci, acestea sunt categoriile, acestea au fost din prima zi, nu s-au schimbat niciodată, nu se vor schimba niciodată, sunt în mod în natural. Acestea sunt, de altfel, cazurile care fac obiectul asistenţei consulare oferită de România sau alte state în mod curent”, a afirmat Andrei Țărnea în urmă cu câteva zile.

Întrebat dacă, în practică, copiii minori, persoanele cu probleme medicale și femeile însărcinate reprezintă principalele categorii prioritare pentru îmbarcare, purtătorul de cuvânt al MAE a confirmat că aceasta este ordinea priorităților. El a precizat că evaluarea ține cont de gravitatea problemelor medicale, de vârsta copiilor și de momentul în care persoanele respective s-au înscris pe lista solicitărilor consulare.

„Da, în ordinea priorităţilor, cum am spus de fiecare dată. Priorităţile fiind evidente: gravitatea situaţiei medicale, vârsta copiilor, prezenţa lor în lista de solicitări consulare şi așa mai departe”, a spus reprezentantul MAE.

Deși explicațiile oficiale indică o procedură clară, situația concretă a zborului din 5 martie ridică semne de întrebare. Aeronava ar fi plecat din Oman cu mai multe locuri libere, însă printre persoanele care nu au fost îmbarcate s-ar fi numărat și fiica minoră a fostului premier Victor Ponta.

Potrivit declarațiilor făcute de acesta, fiica sa ar fi îndeplinit toate condițiile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe pentru a fi inclusă pe lista de repatriere. Victor Ponta a susținut că ministrul de Externe, Oana Țoiu, ar fi dispus ca Irina Ponta să nu fie lăsată să urce în avion, pe motiv că prezența ei ar fi reprezentat o vulnerabilitate de imagine.

În acest context, Daciana Sârbu, mama Irinei, a anunțat că intenționează să depună o plângere penală împotriva Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu, considerând că decizia ar fi fost una nejustificată.

În paralel, au apărut informații potrivit cărora în avion ar fi fost îmbarcate și persoane care nu se aflau neapărat în categoriile prioritare. Surse citate în spațiul public au susținut că cel puțin trei cupluri ar fi fost incluse pe listă fără să fie clar dacă îndeplineau criteriile stabilite.

Mai mult, în cazul a doi tineri în vârstă de 22 de ani s-ar fi intervenit chiar la nivelul ministerului pentru ca aceștia să fie adăugați pe lista repatrierilor și să poată urca în avion.

În contrast cu aceste situații, o familie cu un copil de opt luni nu a reușit să se întoarcă în țară și se află încă în Dubai. Tatăl copilului a povestit, în emisiunea realizată de Victor Ciutacu la România TV, că familia sa a fost contactată de reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe abia după zece zile de la solicitarea inițială.

El a relatat că întârzierea i se pare greu de înțeles, mai ales în contextul în care autoritățile susțin că minorii reprezintă o prioritate pentru repatrieri. Întrebat dacă înaintea lor ar fi existat mulți alți copii cu vârste mai mici de opt luni care să fi avut prioritate, acesta a declarat că nu poate spune dacă există astfel de cazuri.

Bărbatul a ironizat însă situația, sugerând că timpul mare de așteptare ar putea contribui la creșterea vânzărilor de teste de sarcină.