Vicepreședintele Asociației CFA România, Andreea Nica, a explicat într-o dezbatere de specialitate că adoptarea monedei euro ar putea aduce beneficii importante pentru economia României. Ea a arătat că aderarea la zona euro ar introduce constrângeri externe care ar obliga guvernele să respecte reguli fiscale mai stricte.

Potrivit acesteia, într-un stat în care instituțiile sunt fragile, astfel de reguli pot contribui la stabilitatea economică.

Andreea Nica a explicat că aderarea la euro ar presupune menținerea unei inflații mai scăzute, dobânzi mai stabile și un curs valutar mai predictibil. Ea a subliniat că, odată ce o țară se angajează pe traseul adoptării euro, guvernele trebuie să respecte disciplina fiscală impusă de criteriile europene.

Vicepreședintele CFA România a arătat că experiența altor state care au adoptat moneda euro arată o creștere a capitalului și o predictibilitate mai mare pentru mediul de afaceri. Potrivit acesteia, aceste economii au beneficiat de stabilitate a cursului valutar și de condiții mai favorabile pentru investiții.

„Adoptarea te ajută într-un stat în care instituțiile sunt fragile, pentru că apar niște constrângeri externe, să faci niște lucruri, inflație mai mică, dobânzi mai stabile, curs mai stabil … Dacă noi ne înscriem pe acest coridor al adoptării euro, trebuie să avem disciplină fiscală, adică cine vine la guvernare trebuie să respecte acest traseu (dat de constrângeri – n. red.). Noi avem nevoie de aceste constrângeri pentru că electoratul nu are răbdare. Am văzut experiența țărilor care au adoptat euro, au sporit capitalul, au asigurat predictibilitate pentru mediul de afaceri, nu au avut fluctuații prea mari ale cursului valutar, s-a lucrat bine. După nebunia cu Iran, toată lumea a vrut să scape de euro. Dar România s-a descurcat bine, euro nu a crescut mai mult de 5,10 lei”, a spus Nica.

Președintele CFA România, Adrian Codîrlașu, a explicat pentru Adevărul că aderarea la zona euro ar presupune respectarea unor reguli fiscale mult mai stricte. Potrivit acestuia, politica fiscală a unei țări din zona euro poate afecta toate celelalte state membre.

El a arătat că guvernele ar trebui să își asume responsabilitatea fiscală și să limiteze cheltuielile bugetare.

Codîrlașu a explicat că, în zona euro, politica monetară este stabilită de Banca Centrală Europeană pentru toate statele membre. În aceste condiții, banca centrală națională rămâne în principal cu atribuții de supraveghere.

Președintele CFA România a subliniat că deficitele bugetare ridicate pot genera inflație. Potrivit acestuia, în Uniunea Europeană există reguli fiscale stricte, iar inflația în zona euro se situează în jurul nivelului de aproximativ 2%.

El a dat ca exemplu Bulgaria, care a adoptat moneda euro la începutul anului și care are o inflație de aproximativ 4%. Codîrlașu a mai arătat că piața de capital din Bulgaria a crescut semnificativ după aderarea la zona euro, ceea ce indică interesul investitorilor pentru această schimbare.

„Politica fiscală a unei țări din zona euro ar afecta toate celelalte state, de-asta nu vrem să ne asumăm această responsabilitate de a adera la euro. Guvernele ar trebui să-și asume responsabilitatea fiscală că nu vor mai cheltui banii cum sunt cheltuiți acum. BCE va face politica monetară pentru toate țările, astfel încât BNR va rămâne doar cu atribuțiile de supraveghere așa cum au și celelalte bănci centrale ale țărilor din zona euro. Pe scurt, deficitul bugetar din România înseamnă bani tipăriți cea ce duce la inflație. Inflația este provocată de guvern prin aceste deficite. Ori în UE sunt reguli fiscale foarte stricte. Inflația este de aproximativ 2%. Vedeți Bulgaria, care a aderat la zona euro la 1 ianuarie, are o inflație de 4%, nu de 10%. Bursa din Bulgaria a crescut cu 20% după aderarea la euro, semn că investitorii au apreciat tare mult acest eveniment”, a explicat Adrian Codîrlașu pentru Adevărul.

În prezent, România nu îndeplinește niciunul dintre criteriile stabilite de Uniunea Europeană pentru adoptarea monedei euro. Estimările inițiale privind aderarea la zona euro au fost amânate în repetate rânduri.

Analiștii financiari ai CFA România estimează acum că România ar putea adopta moneda unică europeană cel mai devreme în anul 2039. Această estimare este cu aproximativ trei ani mai târzie decât prognozele anterioare.