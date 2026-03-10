Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că există un consens politic privind fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, considerată o soluție esențială pentru rezolvarea problemelor sistemului de termoficare din București.

Edilul a arătat că discuțiile sunt purtate inclusiv cu primarul general Ciprian Ciucu și cu reprezentanții principalelor partide politice, iar subiectul ar urma să fie analizat în cadrul unei ședințe de coaliție.

Daniel Băluță a afirmat că, în ciuda aparențelor, există un dialog constructiv între administrația locală și actorii politici, orientat spre identificarea unor soluții pentru funcționarea corectă a orașului. Potrivit acestuia, o serie de măsuri importante pentru Capitală urmează să fie discutate într-o ședință programată vineri, la care vor participa reprezentanții partidelor politice și primarul general.

Edilul a explicat că două aspecte sunt esențiale în acest moment pentru stabilizarea sistemului de termoficare. Primul vizează problema datoriilor istorice pe care Societatea de Transport București și Termoenergetica le au către bugetul de stat și către ELCEN. În opinia sa, aceste datorii trebuie clarificate pentru a permite o reorganizare eficientă a sistemului.

În același timp, Daniel Băluță a subliniat că fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica reprezintă un pas indispensabil pentru rezolvarea pe termen lung a problemelor din domeniul termoficării. El a arătat că, fără o astfel de restructurare, dificultățile cu care se confruntă sistemul de încălzire centralizată din București nu vor putea fi eliminate.

„În ciuda aparențelor, există un dialog constructiv orientat către soluții. De altfel, ați văzut că împreună cu celelalte partide politice, împreună cu primarul general, avem vineri o ședință în care foarte multe elemente importante, ce țin de funcționarea corectă a orașului sunt prezente și am convingerea că vor fi votate de toți. (…) În acest moment, sunt două elemente importante: pe de-o parte datoriile istorice, pe care STB, respectiv Termoenergetica le au către bugetul de stat, respectiv către ELCEN. A doua chestiune foarte importantă pe care o susțin: fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, fără de care nu o să se rezolve niciodată această problemă a termoficării în oraș”, a declarat primarul Sectorului 4 astăzi, 10 martie.

Daniel Băluță a mai precizat că această idee este susținută de mai multe formațiuni politice. Potrivit lui, atât PSD și PNL, cât și celelalte partide implicate în discuții depun eforturi pentru a pune în practică această soluție, care este discutată de mai mult timp în spațiul public.

„Atât PSD, cât și PNL, cât și celelalte partide politice întreprind eforturi susținute pentru a pune în practică această solicitare care este destul de veche”, a declarat Daniel Băluță.

Întrebat de Stiripesurse dacă există un consens real în privința fuziunii dintre ELCEN și Termoenergetica, Băluță a confirmat că acordul politic există. El a precizat că această înțelegere este garantată și că discuțiile purtate până acum arată că există voință pentru implementarea proiectului.

„Garantat există un consens vis-a-vis de această fuziune”, a precizat Daniel Băluță în acest caz.

Edilul Sectorului 4 ar urma să participe la ședința de coaliție programată astăzi, la ora 16:00, unde va fi analizată și problema bugetului Capitalei pentru anul 2026. În cadrul acestei întâlniri ar putea fi abordate și aspectele legate de reorganizarea sistemului de termoficare.