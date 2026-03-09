Ciprian Ciucu anunță verificări și demolări pentru construcțiile ilegale din zona centrală
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a dispus Poliției Locale a Municipiului București să verifice toate construcțiile ilegale apărute pe domeniul public din zona centrală a Capitalei, în special pe cele situate în aria protejată.
Potrivit edilului, până în prezent au fost deja semnate 15 dispoziții de desființare pentru astfel de construcții care afectează aspectul orașului și creează probleme pietonilor.
Ciprian Ciucu a explicat că aceste construcții ilegale afectează imaginea orașului, blochează trotuarele și creează un sentiment de dezordine în spațiul public. Din acest motiv, autoritățile locale au început demersurile pentru desființarea lor și pentru restabilirea ordinii în zonele vizate.
Primarul general a precizat, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că măsura face parte dintr-un efort mai amplu de a reglementa modul în care este utilizat domeniul public, în special în zonele centrale și în cele protejate din punct de vedere urbanistic.
Probleme frecvente în dosarele pentru terase și restaurante
În paralel, Ciprian Ciucu a anunțat că a analizat, în cursul weekendului, motivele pentru care autorizațiile de ocupare a domeniului public pentru terase și restaurante sunt obținute cu dificultate de către operatorii economici.
Potrivit acestuia, una dintre principalele probleme este că multe dosare depuse pentru obținerea avizelor de la Direcția de Urbanism conțin erori sau neconcordanțe.
Printre acestea se numără propunerea unui număr prea mare de mese, care nu lasă suficient spațiu pentru circulația pietonilor, amplasarea meselor și în afara zonei din fața propriului restaurant sau utilizarea unor elemente de mobilier care nu sunt considerate mobilier urban.
De asemenea, edilul a menționat că există frecvent confuzii între umbrele și copertinele mobile fixate de fațade, pentru care este necesară autorizație, dar și între aceste copertine și pergolele cu panouri mobile.
Ciprian Ciucu a mai anunțat că administrația locală ia în calcul debirocratizarea și simplificarea procesului de autorizare prin modificarea regulamentului existent. Totodată, primarul a precizat că va invita reprezentanții industriei HoReCa la discuții pentru a identifica soluții care să permită desfășurarea activității în condiții legale, fără a afecta aspectul orașului.
Postarea integrală a edilului general al Capitalei
„Am dispus Poliției Locale a Municipiului București să verifice toate construcțiile ilegale apărut pe domeniul public în zona Centrală, cu precădere pe cele din aria protejată.
Am semnat deja 15 de dispoziții de desființare a acelor construcții. Acestea afectează vizual orașul nostru, blocheza trotuarele și creează un sentiment de dezordine și devălmășie.
În același timp, sâmbăta acesta am analizat care sunt cauzele pentru care autorizațiile pentru ocuparea domeniului public pentru terase și restaurante se emit cu greutate.
Luăm în considerare debirocratizarea și ușurarea procesului de autorizare, prin amendarea regulamentului.
În general, avizul de la Direcția de Urbanism nu se primește deoarece dosarele depuse au următoarele vicii:
– propun prea multe mese și nu lasă suficient loc liber pentru trecători;
– nu pun mesele doar în fața restaurantului lor pentru că ” la vecin oricum nu e nimic”;
– nu propun doar piese de mobilier urban;
– „confundă” umbrelele cu copertine mobile fixate de fațade – iar pentru alea ai nevoie de autorizație, nu aviz;
– „confundă” copertinele mobile fixate pe fațadă cu pergolele cu panouri mobile;
– consideră că sintagma „fixate de fațadă” nu exclude existența unor stâlpi fixați de caldarâm și dacă tot avem stâlpi, de ce să nu închidem lateralele că e curent.
Voi invita reprezentanții industrei HORECA la discuții pentru a găsi cele mai bune soluții împreună, astfel încât nici orașul să nu arate ca o sorcovă iar operatorii de terase și restaurante să-și poate desfășura cu ușurință și în legalitate activitatea.
Punem lucrurile la punct!”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de socializare.
