Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a dispus Poliției Locale a Municipiului București să verifice toate construcțiile ilegale apărute pe domeniul public din zona centrală a Capitalei, în special pe cele situate în aria protejată.

Potrivit edilului, până în prezent au fost deja semnate 15 dispoziții de desființare pentru astfel de construcții care afectează aspectul orașului și creează probleme pietonilor.

Ciprian Ciucu a explicat că aceste construcții ilegale afectează imaginea orașului, blochează trotuarele și creează un sentiment de dezordine în spațiul public. Din acest motiv, autoritățile locale au început demersurile pentru desființarea lor și pentru restabilirea ordinii în zonele vizate.

Primarul general a precizat, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că măsura face parte dintr-un efort mai amplu de a reglementa modul în care este utilizat domeniul public, în special în zonele centrale și în cele protejate din punct de vedere urbanistic.

În paralel, Ciprian Ciucu a anunțat că a analizat, în cursul weekendului, motivele pentru care autorizațiile de ocupare a domeniului public pentru terase și restaurante sunt obținute cu dificultate de către operatorii economici.

Potrivit acestuia, una dintre principalele probleme este că multe dosare depuse pentru obținerea avizelor de la Direcția de Urbanism conțin erori sau neconcordanțe.

Printre acestea se numără propunerea unui număr prea mare de mese, care nu lasă suficient spațiu pentru circulația pietonilor, amplasarea meselor și în afara zonei din fața propriului restaurant sau utilizarea unor elemente de mobilier care nu sunt considerate mobilier urban.

De asemenea, edilul a menționat că există frecvent confuzii între umbrele și copertinele mobile fixate de fațade, pentru care este necesară autorizație, dar și între aceste copertine și pergolele cu panouri mobile.

Ciprian Ciucu a mai anunțat că administrația locală ia în calcul debirocratizarea și simplificarea procesului de autorizare prin modificarea regulamentului existent. Totodată, primarul a precizat că va invita reprezentanții industriei HoReCa la discuții pentru a identifica soluții care să permită desfășurarea activității în condiții legale, fără a afecta aspectul orașului.