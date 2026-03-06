Primarul Capitalei a declarat vineri, într-o conferință de presă susținută la sediul Primăriei Municipiului București, că adoptarea bugetului național este crucială pentru stabilitatea financiară a administrației locale. Potrivit acestuia, în lipsa unei decizii rapide la nivel parlamentar, municipalitatea riscă să intre în incapacitate de plată.

Edilul a explicat că presiunea financiară asupra bugetului Capitalei este foarte mare, mai ales în contextul unor obligații financiare semnificative care trebuie achitate în perioada următoare.

„În luna aprilie avem un vârf de plată de 150 de milioane, care se adaugă la ceea ce oricum trebuie să plătim lunar, care sunt bani din obligaţiuni emise în urmă cu 20 de ani, care au fost rostogolite an de an. Şi nu mai putem să le rostogolim, pentru că nu permite legea. Atrag atenţia Guvernului, atrag atenţia Parlamentului, într-un mod cât se poate de serios, că în luna aprilie, dacă reuşim să evităm incapacitatea de plată în luna martie, în luna aprilie – dacă nu vom fi avut bugetul naţional, să mai crească puţin cotele – Primăria Capitalei va fi în incapacitate de plată”, a precizat Ciprian Ciucu.

Declarațiile primarului au venit după ce ședința Consiliului General al Municipiului București nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum. Potrivit lui Ciucu, este pentru a treia oară când consilierii nu reușesc să se întrunească, deși situația financiară a Capitalei este una dificilă.

În aceste condiții, edilul a spus că activitatea Consiliului General este practic blocată, ceea ce face și mai complicată gestionarea problemelor urgente ale orașului.

Primarul a criticat poziția reprezentanților PSD din Consiliu.

„Iresponsabilitatea celor de la PSD este incredibilă. Mă aştept la nişte cote foarte proaste pe luna aceasta – adică banii care vin de la buget – şi cel puţin una dintre hotărârile de pe ordinea de zi ne-ar fi ajutat foarte mult să mai luăm din presiunea pe care o simţim în acest moment, din cauza bugetului”, a evidenţiat Ciucu.

Edilul a mai declarat că solicitările PSD privind termoficarea sau menținerea unor artere în administrarea Sectorului 4 nu pot fi susținute în forma actuală, deoarece lipsesc avizele necesare din partea instituțiilor competente.

„Nu am decis eu. Pur şi simplu, este imposibil ca în forma aceea să schimbi unilateral un contract de delegare, care trebuie avizat de ANRE. Am făcut toate diligenţele, noi, ca Primărie. Am trimis scrisoare la ANRE să demareze procedura. Termoenergetica a trimis scrisoare şi aşa mai departe. Dar pentru ca să poată fi modificat contractul, el are nevoie ca alte instituţii să demareze aceste proceduri. Plus că, din câte ştiu, şi PSD este în AGA Termoenergetica şi în ADI, care deleagă contractul de termie. Deci, se puteau demara procedurile la acel nivel, de fapt, şi nu acest circ pe care l-aţi văzut în CGMB”, a apreciat edilul.

Ciprian Ciucu a respins și ideea potrivit căreia Bucureștiul ar redistribui resursele în mod inechitabil, afirmând că orașul contribuie semnificativ la bugetul național.

„Dacă ar rămâne 35% la Bucureşti, toate problemele ar fi rezolvate pe parcursul unui an sau doi”, a spus el. Municipalitatea acuză pierderi de miliarde după măsurile guvernamentale

Primarul Capitalei susține că situația financiară actuală este rezultatul unor decizii guvernamentale adoptate în ultimii ani, care au redus veniturile administrațiilor locale.

Potrivit acestuia, modificările introduse în perioada 2024–2025 au afectat semnificativ bugetele autorităților locale.