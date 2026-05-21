Ciprian Ciucu a anunțat reluarea demersurilor pentru transferul ELCEN către Primăria Capitalei, într-o mișcare considerată esențială pentru modernizarea sistemului de termoficare din București. Primul pas concret îl reprezintă evaluarea activelor ELCEN de către Ministerul Energiei, procedură care, potrivit edilului, a fost amânată ani la rând.

Declarațiile au fost făcute după o întâlnire oficială între reprezentanții Primăriei Capitalei și conducerea Ministerului Energiei, discuțiile fiind concentrate pe reorganizarea SACET — Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.

În prezent, sistemul de termoficare din București funcționează prin două entități separate. ELCEN produce agentul termic în centralele electrotermice, iar Termoenergetica se ocupă de transportul și distribuția apei calde și a căldurii către populație.

Potrivit primarului general al Capitalei, această împărțire a responsabilităților a dus frecvent la blocaje administrative, întârzieri în investiții și dispute instituționale privind avariile și pierderile din rețea.

Primarul susține că integrarea producției și distribuției într-un singur sistem administrat de municipalitate ar permite coordonarea mai eficientă a investițiilor și accelerarea lucrărilor de modernizare.

Un element-cheie pentru realizarea transferului îl reprezintă evaluarea activelor companiei ELCEN. Fără această etapă, procedura de preluare nu poate avansa din punct de vedere administrativ și financiar.

Ciucu a precizat că autoritățile centrale și locale au convenit asupra demarării evaluării, însă a avertizat că întregul proces poate fi influențat de schimbările politice care vor urma după formarea unui nou Guvern.

Edilul consideră însă că problema termoficării trebuie tratată ca o prioritate strategică pentru București și nu ca un subiect politic.

”M-am întâlnit astăzi cu conducerea Ministerului Energiei, și am discutat despre pașii următori pentru a realiza sistemul SACET în București. Este vorba despre preluarea ELCEN de către Primăria Capitalei pentru a termina odată cu împărțirea responsabilității și aruncarea vinei între M. Energiei și Primăria Capitalei. Au fost făcuși pași anteriori pentru acest lucru, dar nu au fost finalizați. Vrem să punem în practică decizii luate anterior, apoi tergiversate ani de zile. SACET înseamnă Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică. Este rețeaua care produce, transportă și distribuie căldură și apă caldă către locuințe și clădiri”, spune Ciprian Ciucu într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Sistemul centralizat de încălzire al Capitalei este unul dintre cele mai extinse din Europa și deservește sute de mii de apartamente, spitale, școli și instituții publice.

Rețeaua se confruntă de mai mulți ani cu probleme majore generate de infrastructura învechită. Conductele vechi produc pierderi semnificative de agent termic, iar avariile repetate lasă periodic fără apă caldă și căldură numeroși locuitori ai orașului.

În ultimii ani, autoritățile locale au început lucrări de înlocuire a conductelor principale, însă ritmul modernizării este considerat insuficient raportat la dimensiunea rețelei și la gradul ridicat de degradare.

”În București, sistemul implică în principal: ELCEN – produce agentul termic în centrale.Termoenergetica – transportă și distribuie căldura către consumatori. Ideea preluării ELCEN de către Primăria Capitalei este ca producția și distribuția să fie coordonate într-un sistem unitar, pentru a facilita investițiile și modernizarea rețelei.

În acest moment am convenit ca Ministerul Energiei să facă evaluarea activelor Elcen, evaluare de care se face că uită de mai mulți ani”, a continuat acesta.

SACET, sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, include toate componentele necesare producerii, transportului și distribuției căldurii și apei calde.

În cazul Bucureștiului, funcționarea eficientă a sistemului depinde de colaborarea dintre ELCEN și Termoenergetica. Autoritățile susțin că unificarea administrativă ar putea reduce blocajele birocratice și ar crea premisele pentru investiții mai rapide în infrastructura critică de termoficare.