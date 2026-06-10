Ciprian Ciucu schimbă conducerea ADI TPBI. Noul director primește mandat pentru auditarea STB și reforma transportului din București-Ilfov

Ciprian Ciucu a anunțat schimbarea conducerii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADI TPBI), instituția care coordonează și supraveghează transportul public din regiunea București-Ilfov. Decizia a fost comunicată miercuri, printr-o postare publicată pe Facebook. Vladimir Ghițulescu își încheie mandatul de director general, iar în funcție a fost numit George Micu, specialist cu peste 35 de ani de experiență în sectorul transporturilor feroviare. Potrivit lui Ciucu, noua conducere va avea ca obiectiv principal eficientizarea sistemului de transport public și reorganizarea instituției.

Ciprian Ciucu a transmis că, la propunerea sa, contractul de director general al ADI TPBI al lui Vladimir Ghițulescu a încetat, iar funcția a fost preluată de George Micu. Edilul a subliniat importanța strategică a instituției, care gestionează și coordonează transportul public din București și județul Ilfov.

În mesajul său, acesta a explicat că ADI TPBI este autoritatea publică responsabilă de organizarea și supravegherea transportului public, având atribuții privind auditarea activității STB, stabilirea traseelor și gestionarea costurilor asociate serviciilor de transport.

„Astăzi, la propunerea mea, a încetat contractul de Director General al ADI TPBI al domnului Vladimir Ghițulescu și a fost numit în această poziție dl. George Micu. În acest moment, ADI TPBI este autoritatea publică titulară a transportului din București și Ilfov. Practic, este autoritatea care auditează STB și care decide pe unde circulă mijloacele de transport în comun și cât costă. Decide „pe unde se învârte roata și cât ne costă pe kilometru învârtitul roții””, a scris Ciprian Ciucu.

Totodată, acesta a prezentat principalele obiective pe care le așteaptă de la noua conducere a instituției, printre care realizarea unui audit al activității STB, reducerea costurilor operaționale, îmbunătățirea serviciilor de transport public și accelerarea proiectelor strategice pentru regiunea București-Ilfov.

„Așteptările mele pe viitor de la ADI TPBI sunt următoarele: Un audit corect al activității STB;

O raționalizare și eficientizare a costurilor (care acum sunt uriașe) prin eliminarea suprapunerilor dintre transportul de suprafață și cel subteran;

Creșterea eficacității (să circule pe unde este nevoie) și a calității transportului public;

Implementarea etapizată a proiectului trenului metropolitan;

Realizarea unui model de trafic funcțional pentru București și Ilfov;

Reformarea și restructurarea ADI TPBI, ajunsă la un număr prea mare de posturi, fără ca toate să fie justificate”, a precizat Ciprian Ciucu.

În aceeași postare, Ciprian Ciucu a susținut că actualul sistem de administrare a transportului public este fragmentat și implică prea multe instituții care funcționează fără o coordonare suficientă. Din acest motiv, el intenționează să propună consolidarea rolului ADI TPBI în arhitectura administrativă a Capitalei și a județului Ilfov.

Potrivit acestuia, o autoritate de transport mai puternică ar putea asigura o mai bună integrare a politicilor publice și o coordonare mai eficientă a proiectelor de mobilitate urbană.

„Voi propune Consiliului General și Consiliului Județean Ilfov creșterea importanței și a autorității de jure și de facto a ADI TPBI. Este nevoie de mai multă coordonare și autoritate la nivelul Autorității Publice Tutelare pe Transport. Astăzi sunt nu mai puțin de 9 actori slab coordonați în politicile de transport: Direcția de Transport din PMB;

ADI TPBI;

STB;

Patru companii de transport din Ilfov;

Administrația Străzilor, care are un Centru de Monitorizare a Traficului;

Compania Managementul Traficului”, a arătat Ciprian Ciucu.

În argumentarea deciziei de numire, Ciprian Ciucu a prezentat experiența profesională a lui George Micu, pe care îl consideră potrivit pentru conducerea instituției responsabile de coordonarea transportului public din București și Ilfov.

George Micu este absolvent al Facultății de Transporturi din Institutul Politehnic București și a ocupat funcții de conducere în unele dintre cele mai importante companii și instituții din domeniul feroviar românesc. Acesta a fost director general atât la CFR Marfă, cât și la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, unde a coordonat procese de reorganizare și redresare financiară.

Potrivit prezentării făcute de Ciprian Ciucu, în perioada în care a condus CFR Marfă, compania și-a majorat cota de piață de la 55% la peste 60%, iar productivitatea a crescut cu 145% într-un singur an. Ulterior, la CFR SA, a contribuit la aducerea companiei pe profit și la eliminarea unor datorii de peste 321 de milioane de lei către bugetul de stat.

În ultimii ani, George Micu a ocupat funcții de conducere în cadrul Autorității Feroviare Române, inclusiv poziția de director al Autorității de Siguranță Feroviară. În prezent, acesta este consilier onorific al ministrului Finanțelor și analizează eficiența contractelor de servicii publice de transport de călători în baza Regulamentului european 1370/2007.