Facturi mai mici la căldură. Consilierii generali ai Municipiului București se reunesc vineri, de la ora 10:00, într-o ședință extraordinară a Consiliului General al Capitalei, convocată la inițiativa grupurilor PSD și PUSL. Pe agenda întâlnirii se află mai multe proiecte de hotărâre care vizează termoficarea, dezvoltarea infrastructurii urbane, locuințele sociale și modernizarea unor zone importante din București.

Unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi prevede reducerea facturilor la energie termică pentru bucureștenii care nu beneficiază de servicii de termoficare în parametrii contractuali. Potrivit proiectului, locuitorii racordați la sistemul centralizat ar putea primi facturi diminuate atunci când agentul termic furnizat nu respectă standardele stabilite prin contract.

Consilierii generali vor analiza și un proiect prin care Primăria Sectorului 4 ar putea continua să administreze mai multe bulevarde preluate anterior de la Primăria Capitalei. Măsura ar urma să fie valabilă până în momentul în care investițiile realizate pentru modernizarea acestor artere vor fi recuperate integral.

În debutul ședinței este programată și depunerea jurământului pentru noul consilier general Georgiana Diță, reprezentantă a partidului REPER, care urmează să preia oficial mandatul în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Ordinea de zi ar putea fi completată cu aproximativ 35 de proiecte de hotărâre care nu au fost dezbătute în ședințele anterioare din cauza lipsei de cvorum. Printre acestea se numără și propunerea privind realizarea unui audit extern la Societatea de Transport București (STB) și la Compania Municipală Termoenergetica.

Auditul ar urma să analizeze situația financiară, operațională și managerială a celor două companii municipale, în încercarea de a identifica problemele din sistemul de transport public și din cel de termoficare al Capitalei.

Pe lista proiectelor supuse aprobării se află și inițiativa prin care Primăria Sectorului 1 ar urma să fie împuternicită să cumpere mai multe imobile situate pe bulevardul Bucureștii Noi, în apropierea Lacului Străulești. Terenurile ar urma să fie utilizate pentru amenajarea unei baze de agrement și a unor spații verzi în cadrul proiectului „Promenada Verde”.

Autoritățile locale susțin că investiția ar putea transforma zona într-un nou spațiu de recreere pentru locuitorii din nordul Capitalei.

Consiliul General ar urma să aprobe și exproprieri în valoare totală de aproximativ 75,8 milioane de lei pentru reconfigurarea infrastructurii rutiere din zona Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – Șoseaua Pipera. Proiectul face parte din planurile de modernizare a traficului într-una dintre cele mai aglomerate zone de birouri din București.

Crește tariful de bază pentru închirierea locuințelor convenabile

Un alt proiect aflat pe agenda ședinței prevede majorarea tarifului de bază pentru închirierea locuințelor convenabile la 8 lei pe metru pătrat. Valoarea finală a chiriei va fi calculată în funcție de zona în care se află locuința, prin aplicarea unor coeficienți specifici:

3,5 pentru zona A

2,5 pentru zona B

2 pentru zona C

1,5 pentru zona D

Autoritățile susțin că modificarea tarifelor reflectă evoluția pieței imobiliare și necesitatea ajustării costurilor de administrare.

Pe ordinea de zi se află și un proiect de parteneriat între Administrația Străzilor și Asociația HaicuBicla pentru instalarea de infrastructură dedicată bicicliștilor. Inițiativa prevede amplasarea în zece zone din Capitală a unor stații self-service pentru reparații rapide, rasteluri pentru parcarea bicicletelor și alte elemente de mobilier urban destinate mobilității alternative.

Consilierii generali ar putea discuta și un proiect care introduce reguli mai stricte pentru folosirea articolelor pirotehnice de către persoane fizice și juridice. Propunerea vizează reducerea incidentelor și a disconfortului creat în zonele rezidențiale.

Pe lista proiectelor se află și consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a unui bloc cu șase etaje situat pe strada Domnița Anastasia. Lucrările sunt estimate la aproximativ 27,5 milioane de lei și vor fi finanțate prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.