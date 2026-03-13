Avocatul Gelu Pușcaș, specialist în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii privind administrarea proprietăților, a oferit explicații despre modul în care proprietarii pot fi penalizați pentru întârzierea plății cotelor de întreținere.

El a subliniat că simpla menționare a penalităților în statutul asociației nu este suficientă pentru aplicarea lor automată și că decizia efectivă depinde de hotărârile luate de adunarea generală a proprietarilor.

În postarea de pe pagina „Consultanță Asociații Proprietari”, avocatul a detaliat pașii legali și procentul maxim admis, explicând ce drepturi au proprietarii și cum pot fi utilizate sumele încasate din penalități.

Potrivit lui Pușcaș, Legea 196/2018 prevede clar că adunarea generală este singurul organ care poate hotărî aplicarea penalităților și procentul exact care se aplică restanțelor la cotele de întreținere.

Chiar dacă statutul asociației menționează posibilitatea aplicării penalității, fără o hotărâre concretă a adunării generale, administratorul nu poate calcula și aplica penalitatea în lista de plată, a explicat avocatul.

Procentul maxim prevăzut de lege este de 0,2% pe zi de întârziere, iar orice hotărâre care depășește această limită este nelegală.

Penalitatea începe să se aplice după trecerea unui termen de 30 de zile de la scadența listelor de plată, oferind astfel proprietarilor un interval de grație în care pot achita integral cota de întreținere fără a suporta penalități.

Gelu Pușcaș a explicat și modul în care sumele colectate din penalități pot fi folosite de asociație. Dacă există penalități aplicate furnizorilor sau prestatorilor de servicii, fondurile încasate de la proprietari se vor folosi cu prioritate pentru stingerea acestor datorii.

În lipsa unor astfel de obligații, asociația poate decide alocarea sumelor pentru reparații, intervenții sau investiții la nivelul părților comune ale clădirii.

În plus, avocatul a precizat situația în care un proprietar achită doar o parte din cota de întreținere: diferența neachitată devine restanță pentru luna următoare, iar după expirarea termenului de 30 de zile se aplică penalități zilnice pentru suma restantă.

Astfel, orice sumă rămasă neplătită poate atrage penalități, indiferent dacă plata parțială a fost efectuată.