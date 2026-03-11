Avocatul Gelu Pușcaș a explicat într-o postare realizată pe Facebook că proprietarul are la dispoziție proceduri interne și pași legali care trebuie parcurși înainte de a face demersuri în instanță. Cazul prezentat implică un proprietar care a solicitat Primăriei, adică autorității publice locale (UAT), să realizeze un control financiar-contabil la Asociația de proprietari nr. xx. Primăria i-a comunicat că, potrivit art. 10 alin. (4) din Legea nr. 196/2018, nu se impune realizarea acestui control, iar proprietarul a formulat acțiune în contencios administrativ pentru a obliga autoritatea la efectuarea verificării.

Solicitarea proprietarului se baza pe prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, care permite persoanei vătămate într-un drept sau interes legitim să se adreseze instanței de contencios administrativ pentru anularea unui act administrativ, repararea pagubei sau daune morale.

„INFO PROPRIETARI ȘI ORGANE DE CONDUCERE! DE CE NU POATE OBLIGA PROPRIETARUL PRIMĂRIA SĂ FACĂ CONTROL FINANCIAR CONTABIL? CARE SUNT POSIBILITĂȚILE PROPRIETARULUI? Am tot abordat în cadrul conferințelor, cursurilor, întrunirilor faptul că proprietarul are puse la dispoziție o serie de proceduri și posibilități și că acesta trebuie să recurgă la astfel de proceduri înainte de a realiza demersuri în fața instanțelor de judecată pe de o parte, iar pe de altă parte analiza riguroasă este de preferat preluarii unor “gogoși” din partea unor binevoitori de pe net. Pentru că nu pot reda mai bine, fac trimitere în cele ce urmează la reținerea unei instanțe de judecată (de manual): 1. Speță – proprietarul solicită Primăriei (a se citi Autoritatea Publică Locală conform art.10 din Legea 196/2018) realizarea unui control financiar la nivelul asociației

“reclamantul (notă autor – proprietarul) a solicitat pârâtei (notă autor – Primăriei – a se citi procedural UAT) realizarea unui control financiar-contabil la Asociaţia de proprietari nr. xx iar aceasta prin răspunsul formulat i-a indicat acestuia că nu se impune realizarea unui control conform art. 10 alin. (4) Legea nr. 196/2018, reclamantul formulând o acţiune în contencios administrativ privind obligarea pârâtei la realizarea controlului”. 2. Ce a stat la baza solicitării proprietarului (reclamantului): „În drept, confom art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 ‘Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în cererea de anulare a actului nu sunt limitate la cele invocate prin plângerea prealabilă’”, a scris avocatul pe Facebook.

De asemenea, se putea acționa instanța și în cazul refuzului nejustificat de soluționare a unei cereri sau a efectuării unei operațiuni administrative necesare pentru protejarea dreptului sau interesului legitim.

Art. 10 alin. (1) și (4) din Legea nr. 196/2018 indică faptul că autoritățile administrației publice locale trebuie să organizeze un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari, care poate efectua controlul financiar-contabil din oficiu sau la solicitarea membrilor asociației. Instanța a analizat dacă cererea proprietarului viza exercitarea sau protejarea unui drept legitim și dacă Primăria avea obligația de a efectua operațiunea.

„3. Cum califică instanța demersul proprietarului (reclamantului): “Solicitarea reclamantului, ca membru al asociaţiei, de realizare a unui control financiar-contabil la Asociaţia de proprietari nr. xx, conform art. 10 din Legea nr. 196/2018 se subsumează dispoziţiilor susmenţionate privind „refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim”, instanţa urmând a verifica dacă exista obligaţia autorităţii (notă autor – Primăriei) de a realiza operaţiunea, şi dacă aceasta vizează exercitarea sau protejarea unui drept sau interes legitim al reclamantului. “se reţine că există reglementată o activitate de control a UAT prin compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari, ce poate realiza controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari, însă acest control nu poate fi separat de modul de funcţionare a asociaţiei, drepturile şi obligaţiile proprietarilor reflectate în art. 28 alin. (4) Legea nr. 196/2018 ce indică „in cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi cenzorul/comisia de cenzori. În situaţia nesoluţionării sau a soluţionării necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 zile de la depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentelor prevăzute la art. 10 ” iar art. 29 alin. (3) Legea nr. 196/2018 „Orice persoană sau orice proprietar care se consideră vătămată/vătămat într-un drept al său din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de către preşedinte, membri ai comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator se poate adresa în scris compartimentelor prevăzute la art. 10 sau, după caz, instanţelor judecătoreşti’”, a mai scris avocatul.

Instanța a constatat că, deși există reglementată activitatea de control a UAT prin compartimentul specializat, acest control nu poate fi separat de funcționarea asociației și de drepturile și obligațiile proprietarilor prevăzute de art. 28 alin. (4) și art. 29 alin. (3) Legea nr. 196/2018. Proprietarii trebuie mai întâi să notifice comitetul executiv și cenzorul/comisia de cenzori despre lipsa accesului la documentele contabile și, în cazul în care solicitările nu sunt soluționate corespunzător în termen de 10 zile, se pot adresa compartimentelor prevăzute la art. 10 sau instanțelor.

Analiza instanței a arătat că sesizarea privind controlul realizat de UAT trebuie să fie ultima cale, utilizată doar dacă proprietarul nu își poate exercita drepturile în cadrul asociației. În speță, proprietarul nu a demonstrat existența unor solicitări anterioare adresate asociației pentru comunicarea documentelor contabile sau interpelări în adunările generale, astfel că nu exista justificarea necesității controlului financiar-contabil de către Primărie.

Prin urmare, instanța a considerat că Primăria a fost îndreptățită să refuze efectuarea controlului, verificând oportunitatea acestei operațiuni administrative. Acțiunea proprietarului a fost declarată neîntemeiată, întrucât nu existau dovezi ale unor demersuri interne la nivelul asociației care să justifice intervenția autorității publice.

4. Cum interpretează instanța demersul proprietarului (reclamantului): “Se constată astfel, din interpretarea sistematică a textelor legale, că sesizările privind controlul realizat de UAT prin compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari trebuie să reprezinte o ultimă cale, în măsura în care proprietarul nu-şi poate realiza drepturile în cadrul asociaţiei. În cauză, reclamantul nu a invocat existenţa unor solicitări adresate Asociaţia de proprietari nr. xx, solicitări care să privească măcar comunicarea documentelor contabile ale asociaţiei sau interpelări în cadrul adunărilor generale, nerezultând existenţa vreun demers efectuat de acesta în cadrul asociaţiei, din care să rezulte existenţa necesităţii verificării amănunţite a activităţii financiar-contabile de către UAT iar controlul indicat de iar 10 alin. (4) Legea nr. 196/2018 să poată fi analizat din punctul de vedere al oportunităţii, neexistând indicii că ar fi un abuz de putere prin refuzul realizării controlului. Astfel, pârâta a fost îndreptăţită să refuze, prin verificarea oportunităţii realizării operaţiunii admistrative, realizarea verificării activităţii financiar-contabile în lipsa dovezilor privind existenţa unor demersuri ale reclamantului la nivelul asociaţiei, în consecinţă acţiunea acestuia este neîntemeiată’”, a conchis avocatul.

