Despăgubirile plătite pentru acoperirea daunelor produse locuinţelor şi companiilor asigurate în urma incendiilor şi calamităţilor naturale au înregistrat creşteri semnificative în mai multe regiuni ale României, potrivit unei analize realizate de Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR). În unele zone, sumele achitate de asigurători au crescut de peste trei ori comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Datele analizate arată că, în primele nouă luni din 2025, cea mai mare creştere în valoare absolută a despăgubirilor a fost înregistrată în regiunea Nord-Est. Aici, totalul sumelor plătite pentru acoperirea pagubelor produse de incendii şi fenomene naturale a ajuns la 74 de milioane de lei, nivel de peste 2,6 ori mai mare decât cel consemnat în aceeaşi perioadă din 2024, când despăgubirile s-au ridicat la 28 de milioane de lei.

Potrivit analizei, evoluţia este explicată în mare parte de producerea unor fenomene meteorologice severe. Ploile torenţiale, furtunile violente şi inundaţiile au afectat numeroase locuinţe şi proprietăţi asigurate, provocând pagube importante care au dus la creşterea valorii despăgubirilor plătite de companiile de asigurări.

O evoluţie similară a fost observată şi în regiunea Vest a ţării. Aici, valoarea despăgubirilor a ajuns la 63 de milioane de lei în primele nouă luni din 2025, de peste trei ori mai mult faţă de cele 19 milioane de lei plătite în perioada similară a anului precedent.

În acelaşi timp, regiunea Sud-Est a înregistrat o dublare a despăgubirilor, care au crescut până la 48 de milioane de lei, comparativ cu 26 de milioane de lei în perioada anterioară. În regiunea Centru, creşterea a fost de aproximativ 44%, valoarea despăgubirilor ajungând la 46 de milioane de lei.

Chiar dacă unele regiuni au înregistrat creşteri procentuale spectaculoase, zona Bucureşti-Ilfov continuă să concentreze cea mai mare valoare totală a despăgubirilor plătite pentru astfel de riscuri. În primele nouă luni ale anului 2025, companiile de asigurări au achitat aici despăgubiri în valoare de 107 milioane de lei.

Reprezentanţii industriei explică faptul că această situaţie este determinată de densitatea ridicată a locuinţelor asigurate din capitală şi din zonele limitrofe, dar şi de valoarea mai mare a proprietăţilor din această regiune.

Preşedintele şi directorul general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, a subliniat, potrivit analizei, că aceste evoluţii evidenţiază cât de rapid pot afecta riscurile naturale locuinţele şi bunurile oamenilor. El a arătat că asigurările rămân una dintre cele mai eficiente forme de protecţie financiară în situaţiile în care apar astfel de evenimente neprevăzute.

„Creşterile semnificative ale despăgubirilor din anumite regiuni arată că riscurile naturale pot afecta rapid locuinţele şi bunurile noastre. Asigurările rămân una dintre cele mai eficiente forme de protecţie financiară atunci când astfel de evenimente neprevăzute se produc”, afirmă acesta.

La rândul său, Alina Bărbulescu, coordonator al Secţiunii Asigurări Generale din cadrul organizaţiei, a explicat că furtunile violente, ploile torenţiale sau incendiile pot genera pagube majore într-un interval foarte scurt de timp. În acest context, ea a subliniat că o asigurare adecvată pentru locuinţă şi bunuri reprezintă un plan de rezervă important.

„În contextul în care furtunile violente, ploile torenţiale sau incendiile pot genera pagube majore într-un timp foarte scurt, o asigurare adecvată pentru locuinţă şi bunuri devine Planul B necesar pentru a reduce impactul financiar al unor astfel de evenimente neprevăzute”, afirmă Alina Bărbulescu.

În acelaşi context, organizaţia recomandă proprietarilor de locuinţe şi antreprenorilor să îşi protejeze bunurile prin poliţe de asigurare dedicate. Astfel de poliţe pot acoperi o gamă largă de riscuri, inclusiv incendii, furtuni sau inundaţii, oferind sprijin financiar rapid atunci când apar pagube.

Înfiinţată în 1994, UNSAR reprezintă 22 de companii din domeniul asigurărilor, care deţin peste 90% din piaţa locală. Din 2007, organizaţia este membru cu drepturi depline al Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe. Potrivit datelor din industrie, asigurătorii din România plătesc despăgubiri de aproximativ 6,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.