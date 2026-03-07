Șoferii ajung să plătească sume tot mai mari pentru asigurările auto pe măsură ce înaintează în vârstă, chiar dacă istoricul lor de conducere rămâne impecabil. Analizele realizate de portalul german de comparație Verivox arată că vârsta este un factor determinant în stabilirea costului poliței, indiferent de alți parametri precum modelul mașinii, istoricul de daune sau zona de domiciliu.

Datele arată că diferențele de tarif devin vizibile imediat după 65 de ani. În medie, prima de asigurare este cu aproximativ 14% mai mare decât cea plătită de un conducător auto de 55 de ani.

Creșterea devine mult mai accentuată în deceniile următoare. La 75 de ani, costul poliței poate fi cu 69% mai mare, iar la 85 de ani diferența ajunge la niveluri spectaculoase, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

În unele cazuri, un șofer de 85 de ani poate ajunge să plătească chiar și cu 172% mai mult decât o persoană de 55 de ani pentru aceeași poliță completă de asigurare. Calculul este realizat în condiții identice: aceeași mașină, același istoric fără daune și aceeași zonă de rezidență. Singurul element care schimbă radical prețul este vârsta șoferului.

Pentru mulți pensionari care au condus zeci de ani fără accidente și au acumulat bonusuri consistente pentru lipsa daunelor, aceste diferențe sunt dificil de acceptat. O cheltuială care până recent părea o simplă formalitate administrativă devine acum una dintre cele mai mari costuri anuale legate de utilizarea automobilului.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât veniturile după pensionare sunt, în general, mai reduse, iar mașina rămâne esențială pentru mobilitate și independență.

Companiile de asigurări susțin că stabilirea tarifelor nu se bazează pe istoricul individual al fiecărui conducător auto, ci pe calcule statistice care vizează riscul general al unei categorii de vârstă. Sistemul actuarial utilizat în industrie analizează probabilitatea producerii unor accidente și severitatea acestora.

Datele statistice arată că, după o anumită vârstă, reflexele, viteza de reacție și capacitatea de adaptare în trafic pot scădea, ceea ce crește riscul producerii unor accidente grave. Aceste informații sunt integrate direct în formulele de calcul ale primelor de asigurare.

„Asigurătorii calculează primele exclusiv pe baza riscului. Statistic, probabilitatea accidentelor grave crește din nou odată cu vârsta”, explică directorul Verivox, Aljoscha Ziller.

În spatele acestor calcule se află modele statistice complexe care sunt aplicate de marile companii de asigurări. Pentru grupuri importante din industrie, precum Allianz sau Zurich, suprataxele legate de vârstă au devenit deja o componentă stabilă a modului de stabilire a tarifelor.

Situația provoacă însă tot mai multe discuții publice. Persoanele de peste 65 de ani reprezintă una dintre categoriile care cumpără frecvent mașini noi și care utilizează intens automobilele. În același timp, aceiași clienți sunt printre cei mai afectați de majorările semnificative ale costurilor de asigurare.

În fața acestor creșteri, unele familii au început să utilizeze o strategie care poate reduce costul polițelor auto pentru șoferii în vârstă. Metoda presupune înregistrarea asigurării pe numele unui membru mai tânăr al familiei, în timp ce seniorul rămâne trecut drept conducător principal al mașinii.

În practică, automobilul este asigurat pe numele copilului sau al unei alte rude mai tinere. Totuși, economiile obținute prin această metodă depind foarte mult de modul în care este structurată polița și de istoricul de bonus pentru lipsa daunelor.

Dacă vehiculul este declarat drept al doilea automobil al copilului, polița pornește de obicei dintr-o clasă de bonus mai redusă. În aceste situații, economiile sunt minime. Potrivit calculelor Verivox, un șofer de 85 de ani ar economisi doar aproximativ 16 euro pe an, ceea ce înseamnă aproximativ un procent din costul total al poliței.

Diferențele devin însă mult mai mari atunci când bonusul pentru lipsa daunelor este transferat către ruda mai tânără. În acest scenariu, structura tarifară se modifică semnificativ. Un șofer de 75 de ani poate plăti cu aproximativ 163 de euro mai puțin pe an, iar pentru o persoană de 85 de ani reducerea poate ajunge la 808 euro, ceea ce înseamnă peste 50% din valoarea poliței.

Dacă transferul bonusului este complet, iar gestionarea poliței și a mașinii este făcută integral de copil, economia anuală poate urca chiar până la 917 euro. Totuși, specialiștii atrag atenția că această strategie nu este întotdeauna avantajoasă. Pentru șoferii de 65 de ani, suprataxa de vârstă este încă relativ mică, iar renunțarea la bonusul acumulat în ani poate duce, paradoxal, la o primă mai mare pentru asigurare.