OMNIASIG Vienna Insurance Group continuă seria comunicărilor transparente prin publicarea datelor despre topul celor mai mari despăgubiri plătite pe principalele linii de business din portofoliu, pe tot parcursul anului 2025.

În topul despăgubirilor plătite pe linia RCA, cea mai mare valoare a fost de peste 10,9 milioane lei și a fost plătită în urma unui accident produs în Italia, în care șoferul unui ansamblu auto a lovit doi pietoni, provocând decesul unuia și rănirea gravă a celuilalt.

A doua cea mai mare despăgubire, înregistrată tot ca urmare a unui eveniment rutier produs în Italia, de aproximativ 6,6 milioane lei, a fost achitată în urma unui accident produs de un vehicul care a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un alt autoturism care s-a răsturnat, șoferul și pasagerii acestuia suferind vătămări corporale.

A treia despăgubire ca valoare, de aproape 2,5 milioane lei, a fost acordată în urma unui accident soldat cu două decese. Șoferul autoturismului a accidentat mortal 2 pietoni care traversau strada pe trecerea de pietoni în localitatea Năvodari.

Pe linia CASCO, cea mai mare despăgubire din 2025, în valoare de peste 1,1 milioane lei, a fost plătită în Sibiu, în urma acroșării frontale a unui autobuz de un autoturism care nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat pe contrasens.

Urmează o despăgubire de peste 670.000 lei, achitată în cazul unui accident în care o betonieră s-a răsturnat pe carosabil.

A treia despăgubire ca valoare, de circa 560.000 lei, a fost acordată în urma unui incident în care șoferul unui autotractor nu a oprit la stop si a fost acroșat de un alt autotractor, în Germania.

Datele recente ale Comisiei Europene privind siguranța rutieră arată că România continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate în accidente rutiere din Uniunea Europeană, cu aproximativ 78 de decese la un milion de locuitori, mult peste media europeană, care este de 44 de decese. În acest context, asigurările auto joacă un rol esențial în susținerea siguranței pe drumurile publice si în menținerea echilibrului financiar.

Polița obligatorie RCA asigură protecția victimelor și despăgubirea prejudiciilor produse terților, în timp ce asigurarea facultativă CASCO oferă protecție suplimentară pentru propriul vehicul, facilitând reparații rapide și readucerea mașinii în condiții optime de siguranță. Împreună, aceste instrumente contribuie la creșterea rezilienței financiare a șoferilor și la menținerea unui parc auto mai sigur, într-un context rutier care impune prudență și responsabilitate sporite.

Pe linia PROPERTY, cea mai mare despăgubire a fost de peste 3,5 milioane lei, achitată în urma unui incendiu izbucnit într-un depozit de produse sport.

A doua cea mai mare despăgubire, de aproximativ 3,4 milioane lei, a fost acordată ca urmare a unei explozii urmate de incendiu din cauza fisurării magistralei de transport gaze naturale pe șantierul autostrăzii A7.

Pe locul al treilea se regăsește o despăgubire de aproximativ 2 milioane lei, plătită în urma unui incendiu declanșat la o instalație industrială.

Primele trei despăgubiri ca valoare de pe linia ASIGURĂRILOR DE LOCUINȚE au fost cauzate de incendiu, explozie și o viitură în diferite județe din țară.

Cea mai mare daună produsă a fost în localitatea Dridu, județul Ialomița, unde un incendiu a distrus o locuință, despăgubirea fiind de aproximativ 760.000 lei. Următoarea despăgubire din top a fost de aproximativ 480.000 lei, plătită după o explozie la rețeaua de gaze care a afectat mai multe apartamente dintr-un bloc.

Iar în localitatea Broșteni din județul Suceava, o viitură puternică generată de ploile abundente a mutat o casă din loc. Despăgubirile în acest caz s-au ridicat la circa 460.000 lei.

Pe linia ASIGURĂRILOR DE CĂLĂTORIE, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 150.000 lei pentru o spitalizare și intervenție chirurgicală în SUA.

A doua despăgubire din acest top este de 130.000 lei și a fost plătită pentru o fractură de tibie, cauzată de un accident la schi, în Elveția. Pe a treia poziție se află o despăgubire de aproximativ 88.000 lei, plătită pentru spitalizare cauzată de o infecție bacteriană, în Canada.

Pe linia ASIGURĂRILOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 142.000 lei, achitată pentru o luxație de umăr ca urmare a căderii unei persoane în parcarea magazinului, din cauza denivelărilor din asfalt.

A doua despăgubire din acest top este de aproximativ 135.000 lei și a fost plătită ca daune morale pentru malpraxis medical. Pe a treia poziție se află o despăgubire de peste 126.000 lei, plătită ca daună pentru furt de marfă.