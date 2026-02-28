La nivel național, aproximativ 8.800 de hectare de plantații pomicole au fost afectate de înghețul târziu de primăvară, cu pierderi ce au ajuns până la 100% în județe precum Bistrița-Năsăud, Constanța și Arad. Temperaturile au scăzut până la -7,3°C în perioadele de înflorire, afectând sever potențialul de producție.

Despre acest subiect am discutat cu Horia Adrian-Lupu, Director General Agra Asigurări.

Horia Adrian-Lupu, Director General Agra Asigurări: În portofoliul Agra Asigurări, 50% dintre fermele pomicole asigurate au avizat cel puțin un risc în 2025, iar cultura mărului a reprezentat 35% din totalul despăgubirilor plătite pe segmentul pomicol. Cele mai afectate județe au fost Bistrița-Năsăud, Constanța și Arad, cu pierderi între 30% și 100%. Având în vedere toate acestea, putem spune că înghețul târziu de primăvară nu mai este un fenomen ocazional, ci o realitate aproape anuală.

Horia Adrian-Lupu, Director General Agra Asigurări: Cea mai mare despăgubire plătită de Agra Asigurări în 2025, pentru o livadă de măr, a fost de 302.748 lei, la o fermă din județul Vrancea.

Horia Adrian-Lupu, Director General Agra Asigurări: In portofoliul Agra Asigurari, despagubirile se bazeaza in principal pe pierderea cantitativa de productie – adica diferenta dintre productia estimata initial si productia realizata efectiv, ca urmare a unui risc asigurat.

In cazul plantatiilor pomicole, in special pentru grindina, evaluam si pierderile calitative. Aici intervine clasificarea fructelor conform standardelor europene de calitate. Daca fructele sunt degradate si retrogradate din categoria premium in categorie inferioara sau industrializare, despagubirea reflecta aceasta pierdere de valoare economica.

Evaluarea se face in camp, prin esantionare si analiza tehnica, astfel incat despagubirea sa fie corelata cu impactul real asupra venitului fermierului raportat la suma de asigurare stabilita in polita de asigurare.

Horia Adrian-Lupu, Director General Agra Asigurări: Influenta este majora. In pomicultura, diferente de 1–2°C pot face diferenta intre productie normala si pierdere totala.

Livezile situate in fund de vale sunt mai expuse acumularii de aer rece. Expozitia versantului, proximitatea padurilor sau a luciilor de apa, tipul de sol si circulatia aerului influenteaza direct riscul de inghet. Microclimatul poate amplifica sau diminua severitatea fenomenelor extreme.

De aceea, evaluarea riscului nu se face doar la nivel regional, ci punctual, la nivel de exploatatie.

Horia Adrian-Lupu, Director General Agra Asigurări: Stadiul BBCH 57, cunoscut ca „buton floral roz” la mar, este un moment critic in dezvoltarea organelor de rod.

In aceasta faza, tesuturile reproductive sunt extrem de sensibile la temperaturi negative. Un episod de inghet poate compromite direct potentialul de productie inainte de legarea fructelor.

Din punct de vedere economic, este una dintre cele mai vulnerabile faze, deoarece investitiile tehnologice sunt deja realizate, iar pierderea afecteaza direct venitul anual al fermei.

Horia Adrian-Lupu, Director General Agra Asigurări: In primul rand, sa inceapa demersurile din timp, mai ales daca doresc acoperire pentru inghet tarziu.

In al doilea rand, sa stabileasca realist suma asigurata, corelata cu productia medie si structura de costuri.

Recomandam si integrarea asigurarii intr-o strategie completa de management al riscului – sisteme antiinghet, monitorizare meteo, tehnologie adecvata. Asigurarea nu inlocuieste preventia, ci o completeaza.

Horia Adrian-Lupu, Director General Agra Asigurări: Intr-un climat tot mai instabil, asigurarea transforma un risc major si imprevizibil intr-un cost planificabil.

Fermierul stie ca, indiferent de evenimentul climatic, exista un mecanism care ii protejeaza cashflow-ul, capacitatea de a-si onora obligatiile financiare si continuitatea activitatii.

Asigurarea nu elimina riscul climatic, dar stabilizeaza impactul economic al acestuia.

Horia Adrian-Lupu, Director General Agra Asigurări: Vedem trei directii clare:

Cresterea interesului pentru acoperirea riscului de inghet tarziu. Diferentierea produselor in functie de tipul plantatiei – intensiva, superintensiva, protejata. Integrarea tehnologiei – digitalizare in constatarea daunelor si utilizarea datelor climatice pentru evaluare mai precisa.

Pe fondul schimbarilor climatice, asigurarile agricole devin dintr-un instrument optional, un element esential al stabilitatii financiare in agricultura.