Sute de șoferi au avut probleme din cauza vremii instabile. Cine suportă costurile pagubelor provocate de furtuni

După furtuna violentă care a afectat Bucureștiul, sute de șoferi încearcă să afle cine suportă costurile pagubelor provocate de copacii doborâți de vijelie. În funcție de locul în care s-a produs incidentul și de tipul de asigurare deținut, șoferii pot obține despăgubiri de la autoritățile locale, de la companiile de asigurări sau, în anumite situații, exclusiv prin intermediul instanțelor de judecată.

Marius Constantinescu, director de daune și broker de asigurări, a explicat pentru Digi24 că procedura diferă de la un sector la altul în București. Astfel, în sectoarele 1, 3 și 6, proprietarii autoturismelor avariate pot obține despăgubiri doar în instanță, după pronunțarea unei decizii definitive.

În schimb, în sectoarele 2, 4 și 5, șoferii au posibilitatea de a depune direct la primărie un dosar de despăgubire. În Sectorul 2, termenul pentru depunerea documentelor este de 72 de ore de la producerea incidentului, în timp ce în sectoarele 4 și 5 termenul este de 15 zile.

Pentru solicitarea despăgubirilor, dosarul trebuie să conțină o cerere de despăgubire, o declarație pe propria răspundere, actele proprietarului și ale autoturismului, un deviz de reparație întocmit de un service autorizat, precum și o declarație privind existența sau inexistența unei polițe CASCO. Ulterior, documentele sunt analizate de o comisie a autorității locale, care stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea despăgubirilor.

Specialiștii atrag însă atenția asupra diferenței dintre ajutoarele acordate de stat și despăgubirile propriu-zise. Autoritățile locale nu au obligația legală de a despăgubi automat persoanele afectate de fenomene meteorologice extreme, însă pot centraliza pagubele și solicita acordarea unor ajutoare de la Guvern. Aceste măsuri nu acoperă însă în mod automat întreaga valoare a prejudiciului. O primărie poate fi obligată să plătească despăgubiri doar dacă se demonstrează existența unei culpe, precum neîntreținerea canalizării, a rigolelor sau alte deficiențe care au contribuit direct la producerea pagubelor.

„Primăriile nu au obligația legală de a despăgubi automat persoanele afectate de viituri. Ele pot centraliza pagubele și pot solicita acordarea de ajutoare de la Guvern. Însă acest tip de măsuri nu acoperă automat întreaga valoare a prejudiciului. Primăria poate să ajungă să plătească doar dacă se dovedește că a avut o culpă, cum ar fi neîntreținerea canalizării, a rigolelor sau alte deficiențe care au contribuit direct la producerea pagubei”, a explicat Marius Constantinescu pentru sursa menționată.

Pentru proprietarii de autoturisme care dețin o poliță CASCO, procedura de recuperare a prejudiciului este considerabil mai simplă. Aceștia trebuie să avizeze dauna, să obțină documentele necesare de la autorități și să se adreseze companiei de asigurări.

În astfel de situații, șoferii trebuie să prezinte documentele justificative și constatarea emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau de Poliție. Totodată, companiile de asigurări au posibilitatea de a recupera ulterior prejudiciul de la persoanele sau instituțiile responsabile pentru producerea pagubei, fie că este vorba despre firme care nu au efectuat lucrările de toaletare a arborilor, fie despre autorități publice.

Brokerul de asigurări a precizat și că mecanismul de decontare directă nu se aplică în cazul pagubelor provocate de furtuni. Acesta este valabil exclusiv în situația accidentelor rutiere între două autovehicule care dețin polițe RCA.

„Legat de asigurările de tip CASCO, lucrurile sunt mult mai simple. Avizezi dauna, strângi documentele, ai o constatare de la ISU sau de la Poliție și cu acestea mergi către asigurător. Important de știut este că și în cazul asigurărilor CASCO, societățile de asigurări nu rămân în totalitate cu prejudiciul, ci pot face regres și se pot îndrepta către cei vinovați de producerea evenimentului, fie că discutăm despre o firmă care nu a toaletat arborii, fie despre o autoritate publică”, a mai spus brokerul de asigurări.

Pentru șoferii care nu dețin o asigurare CASCO, primul pas este notificarea autorităților și documentarea cât mai atentă a incidentului.

Conform procedurilor legale, proprietarii trebuie să anunțe evenimentul la Poliția Rutieră competentă teritorial, prin intermediul Biroului de Accidente cu Avarii. De acolo vor primi autorizația de reparație și vor putea transmite un set de fotografii către autoritatea pe care o consideră responsabilă pentru producerea prejudiciului.

În funcție de răspunsul primit, proprietarii pot decide dacă se adresează sau nu instanței de judecată. De asemenea, este recomandat ca autoturismul să fie dus într-un service autorizat pentru demontare și verificări suplimentare, întrucât unele daune produse de furtună pot fi identificate doar după efectuarea unor verificări amănunțite.

„Pasul numărul unu este obligația legală a fiecărui șofer să avizeze evenimentul la Poliția Rutieră pe raza căreia s-a întâmplat, la Biroul de Accidente cu Avarii. De acolo primește o autorizație de reparație, trimite un set de poze către autoritatea pe care o consideră competentă în cazul respectiv și, în funcție de răspunsul pe care îl primește, merge sau nu în instanță. Este necesar și să meargă într-un service să își demonteze mașina, pentru a vedea dacă mai sunt și alte pagube rezultate din același eveniment. La exterior mașina poate părea puțin avariată, însă după demontare se pot descoperi și alte daune”, a subliniat brokerul.

În situația în care nu se ajunge la o înțelegere amiabilă cu autoritatea locală sau cu persoana responsabilă pentru producerea pagubelor, proprietarii se pot adresa instanței de judecată.

Astfel de situații pot apărea inclusiv atunci când un copac aflat pe proprietatea unei persoane private cade peste un autoturism. În aceste cazuri, proprietarul prejudiciat poate încerca inițial o soluționare amiabilă, iar ulterior poate introduce o acțiune în instanță.

Specialiștii avertizează însă că un astfel de proces poate dura între doi și trei ani, fiind considerat ultima variantă pentru recuperarea prejudiciului.

„Poate cădea un copac și din curtea unui vecin pe mașina mea. În acest caz, proprietarul poate încerca mai întâi o înțelegere amiabilă, iar ulterior se poate adresa instanței. În instanță pot câștiga, numai că soluționarea poate dura până la doi-trei ani. Este ultima variantă pe care o pot accesa astfel încât să își recupereze prejudiciul”, a spus specialistul.

Cu toate acestea, proprietarii nu trebuie să aștepte finalizarea procesului pentru a-și repara autoturismele. După obținerea autorizației de reparație de la Poliție, aceștia pot efectua lucrările necesare, cu condiția să păstreze toate dovezile: fotografii ale autoturismului avariat și ale celui reparat, facturile, devizele de reparație și documentația realizată în service.

Potrivit specialistului în asigurări, în situațiile în care proprietarii își documentează corespunzător cazul și identifică persoana sau instituția responsabilă pentru producerea pagubei, instanțele le dau dreptate în peste 90% dintre cazuri, permițând recuperarea prejudiciului suferit.