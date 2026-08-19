O fabrică abia inaugurată în România își schimbă proprietarul. Americanii au pus pe masă 5,4 miliarde de dolari

Fabrica EBM Papst din Oradea, inaugurată în urmă cu doar două luni, va ajunge sub controlul unei companii americane. Madison Air Solutions a semnat, la 15 august, acordul pentru achiziția întregului grup german EBM Papst, într-o tranzacție evaluată la 5,4 miliarde de dolari. Operațiunea vizează implicit și unitatea de producție deschisă în luna iunie în Parcul Industrial II din Oradea, relatează Bihoreanul.

Fabrica din Oradea face parte din grupul EBM Papst și este, astfel, inclusă în acordul prin care compania americană Madison Air Solutions urmează să preia producătorul german. Madison Air Solutions este unul dintre furnizorii importanți din Statele Unite de soluții pentru ventilație, filtrare și răcire, iar anul trecut a înregistrat vânzări de aproximativ 3,3 miliarde de dolari.

Acordul pentru achiziționarea EBM Papst a fost semnat la 15 august. Prin această operațiune, compania americană urmărește preluarea întregului grup german, ceea ce include și activele și operațiunile acestuia din România.

Cele două companii au făcut public acordul luni, 17 august, prin comunicate transmise simultan. Valoarea anunțată a tranzacției la nivelul întreprinderii este de 5,4 miliarde de dolari.

„Madison Air a încheiat un acord definitiv pentru achiziționarea ebm-papst la un preț de achiziție la nivelul întreprinderii de 5,4 miliarde dolari”, a anunțat luni compania americană pe portalul propriu.

Preluarea are o relevanță directă pentru România, unde grupul german și-a extins recent capacitatea industrială printr-o investiție importantă realizată la Oradea.

Grupul german a inaugurat fabrica din Oradea pe 2 iunie, cu numai aproximativ două luni înainte de semnarea acordului cu Madison Air Solutions. Unitatea a fost construită în Parcul Industrial II, situat pe strada Ogorului, iar investiția s-a ridicat la aproximativ 30 de milioane de euro.

În noua fabrică sunt produse ventilatoare inteligente, iar proiectul industrial include și un centru de cercetare-dezvoltare. Prin această investiție, EBM Papst și-a consolidat activitățile de producție și dezvoltare tehnologică desfășurate în România.

Investiția de la Oradea a fost inaugurată într-un moment în care EBM Papst avea deja o prezență semnificativă pe piața românească. La începutul lunii iunie, când noua unitate și-a deschis oficial porțile, grupul german avea peste 200 de angajați în România.

Odată cu finalizarea tranzacției convenite la nivel internațional, fabrica de la Oradea va face parte din grupul controlat de Madison Air Solutions, alături de celelalte operațiuni ale EBM Papst incluse în acordul de achiziție.