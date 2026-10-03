Cum arată și ce face acum Linda Gray, Sue Ellen din „Dallas”. Mărturisirea care spune multe despre viața ei

Linda Gray, actrița americană devenită celebră în întreaga lume datorită rolului Sue Ellen din serialul „Dallas”, a împlinit 86 de ani pe 12 septembrie. Vedeta continuă să vorbească deschis despre viața sa, despre familie, despre pierderea fiului și despre felul în care s-a schimbat existența ei după această tragedie.

Rolul din „Dallas” i-a adus Lindei Gray o notorietate uriașă, iar personajul Sue Ellen a ajuns să fie atât de strâns legat de imaginea actriței, încât numele personajului este folosit uneori pentru a se face referire la ea. Serialul, difuzat în 96 de țări, inclusiv în România, a avut 15 sezoane, ultimul fiind încheiat în urmă cu mai bine de trei decenii.

La 86 de ani, Linda Gray își trăiește viața departe de ritmul de odinioară. Actrița se bucură de timpul petrecut cu nepoții, călătorește și continuă să apară în public, păstrând elemente ale imaginii care au făcut-o cunoscută în întreaga lume.

„Ajungi într-un punct în care nu-ți mai pasă că oamenii vorbesc despre cât de bătrână ești”, a declarat actrița într-un interviu acordat revistei britanice HELLO!.

În prezent, Linda Gray locuiește în Palm Springs, California, într-un apartament cu vedere spre un teren de golf și un iaz. Alegerea acestei locuințe a venit după mai bine de 50 de ani petrecuți pe o proprietate întinsă, unde actrița avea în jurul său cai, câini, pisici, găini, un porc și o capră.

În 2020, viața vedetei a fost marcată de moartea fiului său, care a pierit din cauza leucemiei. După această pierdere, Linda Gray a decis să părăsească locul în care își petrecuse o mare parte din viață și să înceapă o nouă etapă la Palm Springs.

Actrița vorbește și astăzi despre durerea provocată de moartea fiului său și despre schimbarea pe care aceasta a produs-o în viața ei. Pierderea este una pe care spune că o poartă în continuare, chiar dacă încearcă să își păstreze optimismul și să se bucure de timpul petrecut alături de familie.

„Este ceva cu care nu te împaci niciodată. Nu-ți părăsește niciodată inima. Ca mamă, tu i-ai adus pe lume și apoi i-ai condus în afara ei, iar asta este devastator”, a spus actrița în același interviu, explicând și motivul pentru care nu a mai putut rămâne în casa care devenise goală după moartea fiului.

Decizia de a pleca din vechea locuință a fost susținută și de fiica actriței, Kehly. Linda Gray vorbește despre relația apropiată pe care o are cu aceasta, iar familia ocupă un loc important în viața sa de astăzi.

Nepoții îi vizitează frecvent locuința din Palm Springs, iar actrița povestește cu umor despre regulile pe care aceștia trebuie să le respecte atunci când vin la bunica lor. Una dintre ele este ca Linda Gray să nu fie trezită, indiferent de ora la care nepoții ajung acasă.

Diminețile sunt însă diferite, pentru că actrița recunoaște că nici ea nu se ridică întotdeauna cu aceeași ușurință din pat atunci când trebuie să pregătească micul dejun pentru familie. Linda Gray privește aceste momente cu umor și le consideră parte din viața de bunică.

„Astea sunt bucuriile de a fi bunică”, a spus actrița, referindu-se la timpul petrecut alături de nepoți și la micile responsabilități care vin odată cu acest rol.

Actrița este divorțată, după o căsnicie care a durat 21 de ani. Chiar dacă a trecut de 80 de ani, Linda Gray nu exclude posibilitatea ca în viața sa să apară un nou partener.

„Cred că ar fi minunat, dar, știi, uneori se întâmplă și alteori nu”, a spus ea atunci când a fost întrebată despre posibilitatea unei relații. Declarația reflectă atitudinea relaxată pe care actrița o are față de acest subiect.

Există însă un lucru pe care Linda Gray îl exclude categoric atunci când vine vorba despre întâlniri: folosirea aplicațiilor de dating. Reacția sa la această variantă a fost una amuzată.

„Nu o aplicație de întâlniri! Doamne, nu!”, a răspuns actrița. În cazul în care o persoană va apărea în viața ei, Linda Gray spune că va fi binevenită, însă nu caută cu orice preț o relație.

Actrița spune că are prieteni, o familie pe care o iubește și o viață de care este mulțumită. În același timp, legătura cu perioada „Dallas” rămâne prezentă, iar Linda Gray vorbește în continuare despre serial, despre personajul său și despre foștii colegi de distribuție.

Linda Gray își amintește inclusiv de situațiile neobișnuite din povestea serialului „Dallas”. Una dintre cele mai cunoscute este revenirea personajului Bobby Ewing, pentru care scenariștii au recurs la o soluție care a rămas în istoria producției.

Pentru a explica reapariția lui Bobby Ewing, un întreg sezon al serialului a fost prezentat drept un vis al Pamelei, cumnata lui Sue Ellen. Soluția scenaristică a venit după ce personajul fusese considerat mort, iar povestea trebuia continuată într-o altă direcție.

„Dallas” a rămas astfel una dintre producțiile care au definit cariera Lindei Gray, iar personajul Sue Ellen continuă să fie asociat cu numele actriței. La mai bine de 30 de ani de la încheierea celor 15 sezoane, Gray vorbește încă despre perioada respectivă, despre colegii săi și despre momentele care au făcut parte din povestea serialului.