Potrivit familiei, regreta actriță din serialul Dallas a murit luni, în somn, într-un centru de îngrijire asistată din Ridgefield, Connecticut.

Regreta actriță din Dallas provenea dintr-o familie de artiști

Născută în 1924, la New York, Priscilla Pointer provenea dintr-o familie de artiști. A debutat în teatru în anii ’40 și a avut un prim rol important pe micile ecrane în anii ’50, în serialul China Smith.

Împreună cu soțul său, Jules Irving, a fondat în 1962 San Francisco Actor’s Workshop, o companie de teatru devenită influentă în peisajul cultural american. Într-un interviu pentru Los Angeles Times, fiica ei a povestit cum, în loc să angajeze bone, Priscilla îi supraveghea pe copii din culise, în timp ce juca pe scenă, amintește publicația The Hollywood Reporter.

Fiica sa, actrița Amy Irving, fosta soție a regizorului Steven Spielberg, a publicat următorul mesaj pe pagina sa de Instagram.

„Sperăm că pentru a se reuni cu cei doi soți adorați și cu numeroșii ei câini. Cu siguranță ne va lipsi”, a scris Amy Irving pe Instagram.

Anii ’80 au marcat perioada de glorie a carierei sale. În serialul Dallas, Priscilla a interpretat-o pe Rebecca Wentworth, mama pierdută de mult timp a personajelor Cliff și Pam Barnes.

De asemenea, a jucat în filme celebre precum Carrie, Mommie Dearest și Blue Velvet. A avut apariții notabile în seriale de televiziune precum The A-Team, The Flash, L.A. Law, Judging Amy și E.R.

Ultimul său rol a fost în 2008, în producția de televiziune Sweet Nothing In My Ear, când avea 84 de ani. Priscilla Pointer și-a sărbătorit cea de-a 100-a aniversare în mai 2023, alături de familia sa. A lăsat în urmă trei copii – David, Katie și Amy Irving – și opt nepoți.

Moartea sa a fost marcată de un val de mesaje emoționante din partea celor dragi. Familia a transmis că ea a murit liniștită și speră că s-a reunit cu cei doi soți ai săi și cu câinii pe care i-a iubit de-a lungul vieții.