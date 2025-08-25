După decenii de tăcere, iese la iveală un episod puțin cunoscut din istoria relațiilor româno-maghiare. Sursele recente indică faptul că liderul sovietic Leonid Brejnev ar fi sugerat, la începutul anilor ’70, liderului Ungariei, János Kádár, să revendice Transilvania. Propunerea însă a fost respinsă, nu doar din motive politice, ci și dintr-o considerație neașteptată legată de realitățile economice.

Cea mai directă mărturie a acestui moment provine de la Sándor Nagyváthy, fost inginer de zbor al companiei Malév, care în timpul carierei sale a însoțit numeroși lideri de partid, inclusiv pe Kádár.

Astăzi, la 76 de ani, Nagyváthy lucrează ca ghid la Muzeul Aeronautic Ferihegy, însă experiențele sale din cabinele de avion dezvăluie o latură umană și intimă a politicii comuniste, greu de găsit în arhivele oficiale.

János Kádár era cunoscut pentru anxietatea sa în timpul zborului. În aer, neliniștea îl făcea mai deschis în discuții și, uneori, scăpa detalii de o importanță uriașă.

„Nu voia să fie înconjurat doar de oameni care îi vedeau autoritatea. În avion, stătea ca toți ceilalți, vizibil tensionat, și uneori dezvăluia lucruri pe care nu le-ar fi spus în altă parte”, povestește Nagyváthy, potrivit site-ului Blikk.hu.

Potrivit mărturiilor fostului inginer, în timpul unui zbor de întoarcere dintr-o vizită oficială la București, Kádár i-ar fi spus că Leonid Brejnev i-a sugerat reunificarea Transilvaniei cu Ungaria.

Motivul pentru care liderul maghiar a refuzat a fost, însă, pragmatic: sărăcia extremă a regiunilor și costurile masive asociate unei asemenea decizii ar fi fost imposibil de gestionat pentru Ungaria.

„Kádár a zburat la București într-un avion exact ca acesta, dar s-a certat cu Ceaușescu și s-a îmbarcat în zborul de întoarcere vizibil supărat. «Tovarășe Nagyváthy, nu va avea loc nicio reunificare. Sărăcia din satele de acolo este atât de gravă, încât ar costa Ungaria prea mult. Tovarășul Apró și tovarășul Fock sunt împotriva», mi-a spus Kádár, chiar aici, stând pe acest scaun. Ziarele nu au scris niciodată despre asta, iar eu a trebuit să păstrez tăcerea”, a mărturisit peste zeci de ani bătrânul.

Deși nu a fost implicat direct în deciziile politice, Nagyváthy a fost martor al unor conversații de maximă confidențialitate. Pentru liderii comuniști, prezența sa la bord era sinonimă cu siguranța.

Astăzi, povestea acestui moment uitat din istorie oferă o perspectivă inedită asupra modului în care anxietățile personale ale liderilor și realitățile economice au influențat decizii geopolitice majore.