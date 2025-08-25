În Banat, media zilnică a temperaturilor maxime va urca de la 25 de grade la începutul perioadei, până la 34–35 de grade în intervalul 28–30 august, ceea ce va aduce un episod canicular.

După 31 august, maximele vor coborî la 30–33 de grade, iar în jurul datei de 4 septembrie valorile vor fi apropiate de 29 de grade. Minimele pornesc de la 8–10 grade și vor ajunge la 16–18 grade la finalul lui august.

În Crișana, situația este asemănătoare. De la 24 de grade la început, maximele cresc rapid până la 34–36 de grade între 28 și 30 august. După 31 august, acestea se stabilizează în jur de 30–31 de grade, iar în septembrie vor scădea spre 27 de grade. Minimele, inițial de 7–10 grade, urcă la 14–17 grade la final de august, dar revin la 12–13 grade în prima săptămână din septembrie.

În Transilvania, începutul intervalului aduce maxime de doar 21–24 de grade și minime de 4–6 grade, semnificativ sub media climatologică. Până la sfârșitul lunii august, însă, maximele ajung la 30–32 de grade, iar minimele depășesc 12–13 grade. În primele zile din septembrie, temperaturile se vor situa între 26–29 de grade, iar nopțile vor avea 10–12 grade.

Maramureșul începe cu o medie de doar 21 de grade, dar până la 30 august maximele urcă la 31–32 de grade. În septembrie, acestea scad la 28–29 de grade, iar după 4 septembrie se stabilizează în jur de 26 de grade. Minimele pornesc de la 6–10 grade, urcă la 14–15 grade spre final de august și coboară din nou la 12–14 grade în septembrie.

Moldova începe cu temperaturi modeste, maxime de 23–25 de grade și minime de 8–10 grade. Între 28 august și 2 septembrie, vremea devine caldă, cu maxime de 30–32 de grade și nopți de 14–16 grade. După 3 septembrie, temperaturile revin la 26 de grade ziua și 13–14 grade noaptea.

Dobrogea urmează o tendință similară: de la 25 de grade la începutul intervalului, valorile cresc la 31–33 de grade între 30 august și 1 septembrie. După 7 septembrie, maximele scad la 28 de grade. Minimele se situează la început la 13 grade, apoi urcă la 18 grade și se stabilizează ulterior în jur de 16 grade.

În Muntenia, temperaturile maxime cresc de la 26 de grade la început până la 34–35 de grade între 30 august și 2 septembrie, perioadă caniculară urmată de o scădere spre 30 de grade. Minimele pornesc de la 10–12 grade și ajung la 13–17 grade în septembrie.

Oltenia are un parcurs similar: maxime de 26 de grade la început, apoi urcă la 34 de grade în perioada 30 august – 2 septembrie. După aceea, temperaturile se stabilizează la 30 de grade. Minimele pleacă de la 9–11 grade și ating 16–17 grade la final de august, revenind la 14 grade după 5 septembrie.

În zonele montane, primele zile sunt reci, cu maxime de 12–15 grade și minime de 2–4 grade. Până la sfârșitul lunii august, însă, temperaturile cresc până la 23 de grade ziua și 10–12 grade noaptea. În septembrie, valorile se mențin între 17–20 de grade, cu minime de 8–11 grade.

În cea mai mare parte a țării, ploile lipsesc până la sfârșitul lunii august. Probabilitatea de instabilitate atmosferică crește semnificativ după 3 septembrie, în special în Crișana, Transilvania și la munte, dar și în Moldova și Dobrogea.