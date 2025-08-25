Valoarea cumulată a acestor proiecte depășește 9 milioane de euro și vizează sprijinirea persoanelor în vârstă cu venituri reduse, care nu se pot îngriji singure și nu beneficiază de întreținere din partea altor persoane.

Proiectele finanțate vor avea două componente principale: furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu și sprijinirea participării sociale active a persoanelor vârstnice. Scopul este de a îmbunătăți calitatea vieții acestora și de a preveni izolarea socială.

„MIPE lansează patru apeluri de proiecte prin care vor fi finanțate servicii de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor vulnerabili din Delta Dunării, Țara Făgărașului, Valea Jiului și Moții Țara de Piatră”, a informat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene într-o postare realizată pe Facebook.

Proiectele pot fi depuse de autoritățile publice locale din zonele vizate, inclusiv Direcțiile de Asistență Socială sau Serviciile Publice de Asistență Socială cu personalitate juridică. De asemenea, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel județean pot participa la aceste apeluri de proiecte.

„Apelurile de proiecte, cu o valoare cumulată de peste 9 mil. euro, au ca obiectiv sprijinirea persoanelor vârstnice, cu venituri scăzute, care nu se pot îngriji singure și nu se află în întreținerea altei persoane.

Apelurile de proiecte vor finanța:

• furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu;

• acțiuni de sprijinire a participării sociale active a persoanelor vârstnice”, a informat MIPE.

Cererile de finanțare trebuie depuse până la data de 28 noiembrie 2025, ora 16:00, potrivit informațiilor publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pe Facebook.

„Pot depune proiecte:

• autorități publice locale din localitățile vizate, inclusiv Direcțiile de Asistență Socială/Serviciile Publice de Asistență Socială cu personalitate juridică de la nivel local;

• Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivel județean.

Termen limită pentru depunerea proiectelor: 28 noiembrie 2025, ora 16:00”, a conchis MIPE.

Aceste inițiative urmăresc să ofere un sprijin concret persoanelor vârstnice vulnerabile, facilitând accesul lor la servicii de îngrijire și promovând implicarea activă în comunitate, în conformitate cu politicile europene de incluziune socială.