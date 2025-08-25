Nemulțumirile cadrelor didactice sunt dublate de revendicările părinților și elevilor, care contestă reducerea burselor și decizia de a mări numărul de copii dintr-o clasă. Mulți părinți susțin chiar ideea boicotării festivităților de deschidere, în special acolo unde vor fi prezenți politicieni.

Profesorii cer de mai bine de două săptămâni demisia ministrului Daniel David și retragerea măsurilor considerate nocive pentru actul educațional. Aceștia avertizează că nu vor accepta ore suplimentare, clase cu 25% mai mulți elevi și condiții de muncă tot mai dificile. Sindicatele din educație au anunțat și un protest de amploare în fața Guvernului, urmat de un marș către Palatul Cotroceni.

„Cei vinovați de aglomerarea claselor, bulversarea educației și umilirea profesorilor nu sunt bineveniți la deschiderea anului școlar”, a declarat Zeno Daniel Șuștac, președintele asociației Părinții elevilor din România.

Elevii și studenții s-au alăturat valului de nemulțumiri, continuând acțiunile de protest începute în luna iunie. Deși susțin importanța participării la cursuri, aceștia cer o reformă educațională reală, bazată pe consultare și dialog.

Și părinții se mobilizează, avertizând că toate schimbările din sistem generează confuzie, teamă și instabilitate. Aceștia consideră că deciziile luate fără consultare directă afectează nu doar calitatea actului educațional, ci și încrederea în autorități.

În acest context, Federația Spiru Haret a anunțat clar că nu se pune problema unei greve generale în acest moment. Președintele organizației, Marius Nistor, a explicat că pe 8 septembrie va avea loc o boicotare a festivităților de început de an școlar, în baza unui referendum organizat la nivel național. Ulterior, pe 9 septembrie și în zilele următoare, sindicatele vor continua cu alte forme de protest.

„Toate aceste incertitudini și microhaosuri creează o temere pentru părinți. Părinții nu sunt împotriva profesorilor și nici a autorităților, dar sunt împotriva lipsei de dialog și deciziilor luate fără consultare”, a declarat Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților.

Nistor a mai precizat că un miting de amploare este planificat în fața Palatului Victoria, urmat de un marș de protest către Cotroceni. În paralel, au loc discuții atât cu ministrul Educației, Daniel David, cât și cu premierul Ilie Bolojan.

Sindicaliștii acuză Guvernul că refuză să facă un pas înapoi și să renunțe la măsurile adoptate, deși acestea ar afecta grav învățământul preuniversitar. Conform liderilor sindicali, menținerea acestor decizii nu ar face decât să adâncească erorile și să accentueze deficitul de încredere în autorități.

„Domnia sa nu vrea să schimbe absolut nimic, mergând pe ideea că, dacă ar renunţat la măsurile care au fost adoptate, măsuri care lovesc în învăţământul preuniversitar, atunci ar fi obligat să facă un pas înapoi şi vizavi de pachetul doi şi pachetul trei de măsuri, care poate să conducă la reducerea deficitului bugetar. I-am explicat domniei sale că a persista într-o greşeală este adevărata eroare pe care o poate comite un guvern”, a declarat Nistor.

Ministrul Daniel David, a vorbit luni, 25 august, despre boicotarea începutului de an școlar. El a susținut că înțelege nemulțumirile cadrelor didactice.