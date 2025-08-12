Liliana Tomescu, una dintre cele mai îndrăgite artiste ale teatrului și filmului românesc, a încetat din viață pe 22 octombrie 2021, la vârsta de 92 de ani. Vestea dispariției sale a fost confirmată la vremea aceea de Institutul Cultural Român (ICR) din Stockholm.

„Institutul Cultural Român din Stockholm își exprimă regretul față de dispariția marii actrițe de teatru și film, Liliana Tomescu, care s-a stins, la vârsta de 92 de ani. Artista s-a născut pe 12 august 1929. Absolventă a Institutului de Artă Dramatică, actrița s-a stabilit în Suedia împreună cu soțul ei, actorul Lucian Muscurel, în anul 1980. În 1981 a absolvit cursurile intensive de limba suedeză de la Universitatea din Göteborg obținând o diplomă care i-a dat dreptul să lucreze la toate nivelele de limba suedeză. A fost, în Suedia, interpretă, traducătoare şi profesoară de «Arta actorului». În 1991, Primăria oraşului Stockholm i-a acordat titlul de «Cetăţean de onoare» al oraşului drept recunoaştere a activităţii sale în domeniul învăţământului de teatru.”

Cariera sa în România a fost strâns legată de Teatrul Nottara din București, unde a jucat peste trei decenii, interpretând roluri memorabile și colaborând cu nume mari ale scenei precum Lucia Sturdza Bulandra, Beate Fredanov, George Constantin, Ion Lucian, Victor Rebengiuc, Ștefan Iordache, Ion Dichiseanu și Constantin Codrescu.

În 1964, a devenit cea mai tânără actriță care a primit titlul de „Artistă Emerită”, la doar 35 de ani. După stabilirea în Suedia, a continuat să promoveze teatrul și cultura română, iar în 2006 a revenit în țară pentru a primi Premiul pentru întreaga activitate artistică din partea UNITER.

Figura sa artistică a fost omagiată și prin volumul „Liliana Tomescu” (Editura Integral, 2021), semnat de Marina Spalas și Sergiu Cioiu.

„Prima viață a fost până la vârsta de 50 de ani în România, apoi a doua viată a fost alături de Lucian Muscurel în ultimii 40 de ani petrecuți în Suedia”, potrivit Institutului Cultural Român din Stockholm.

Liliana Tomescu rămâne un simbol al eleganței, profesionalismului și pasiunii pentru teatru, iar moștenirea sa artistică va continua să inspire generații întregi de actori și spectatori.