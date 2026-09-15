Premiile Emmy 2026. „Widow’s Bay” a dominat gala cu 14 trofee. Cine sunt marii câștigători

Comedia horror „Widow’s Bay” a dominat gala Premiilor Emmy, desfășurată luni, reușind să câștige 14 trofee și să stabilească un nou record pentru un serial de comedie. Producția Apple TV a fost desemnată cea mai bună serie de comedie, în timp ce „The Pitt” s-a impus pentru al doilea an consecutiv la categoria cel mai bun serial dramatic, potrivit AFP.

„Widow’s Bay” urmărește povestea unui primar din New England care încearcă să relanseze turismul pe insula sa, cunoscută pentru faptul că ar fi bântuită.

Producția a plecat de la gala Emmy cu 14 trofee. Printre acestea se numără premiul pentru cel mai bun scenariu, acordat creatoarei Katie Dippold, și cel pentru cea mai bună regie, câștigat de Hiro Murai.

Performanța stabilește un nou record pentru un serial de comedie. Recordul anterior îi aparținea satirei hollywoodiene „The Studio”, care obținuse 13 trofee.

Matthew Rhys a fost desemnat cel mai bun actor într-un serial de comedie pentru interpretarea primarului excentric din „Widow’s Bay”.

„Toate acestea se datorează exclusiv minţii depravate şi întortocheate a lui Katie Dippold, iar geniul ei rezidă de fapt în colţurile ascunse minţii sale tulburate”, a declarat actorul în discursul de mulțumire.

Rhys a avut o seară cu două victorii, fiind premiat și pentru interpretarea sa din miniseria „The Beast in Me”.

„Widow’s Bay” a câștigat și premiile pentru cele mai bune roluri secundare, acordate lui Kate O’Flynn și Stephen Root.

Succesul „Widow’s Bay” a venit în detrimentul ultimului sezon al serialului „Hacks”, care pornea printre favoriții galei, cu 24 de nominalizări.

Producția HBO Max i-a adus însă lui Jean Smart al cincilea premiu Emmy consecutiv pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie. În „Hacks”, aceasta interpretează o vedetă în vârstă a stand-up comedy-ului care trebuie să colaboreze cu o tânără scenaristă pentru a-și relansa cariera.

Jean Smart a ajuns astfel la opt premii Emmy câștigate de-a lungul carierei și intră în grupul celor mai premiate actrițe, alături de Julia Louis-Dreyfus, Cloris Leachman și Allison Janney.

„Vă mulţumesc foarte mult tuturor! Ce aventură a fost!”, a declarat actrița în vârstă de 75 de ani.

La categoria dramă, „The Pitt” și-a confirmat succesul și a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic pentru al doilea an consecutiv.

Serialul urmărește, oră cu oră, o zi din activitatea medicilor de la departamentul de urgențe al unui spital din Pittsburgh, Pennsylvania.

Noah Wyle, care îl interpretează pe șeful secției, a câștigat din nou premiul Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic. În total, „The Pitt” a obținut șase trofee.

„Este emoţionant”, a declarat actorul, în vârstă de 55 de ani, care a devenit cunoscut și pentru rolul său din „ER”. Wyle și-a exprimat bucuria că a fost „acceptat” în „clubul” vedetelor de la Hollywood.

Succesul „The Pitt” nu a împiedicat „Pluribus”, noua producție a creatorului „Breaking Bad”, Vince Gilligan, să obțină mai multe distincții importante.

Serialul a fost premiat pentru scenariul său distopic, iar Rhea Seehorn a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic.

Seehorn interpretează o scriitoare mizantropă care rămâne singură într-o lume cuprinsă de fericire, după ce se dovedește imună la un virus care provoacă o stare de extaz întregii omeniri.

Actrița i-a mulțumit lui Vince Gilligan pentru că i-a „oferit rolul vieții”.

„DTF St. Louis” a câștigat premiul pentru cea mai bună miniserie sau antologie. Producția prezintă povestea unui triunghi amoros care ia o întorsătură nefericită.

Serialul a dominat categoria miniseriilor, obținând șapte premii. David Harbour și Linda Cardellini au fost recompensați pentru rolurile secundare.

Matthew Rhys a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-o miniserie pentru „The Beast in Me”, iar Sally Field a fost desemnată cea mai bună actriță pentru „Remarkably Bright Creatures”.

Gala a adus și o victorie pentru Stephen Colbert și „Late Show”. După controversele provocate de anularea emisiunii de către CBS în primăvară, programul a fost desemnat cel mai bun show de varietăți.

Evenimentul a fost prezentat de Mariska Hargitay, cunoscută pentru rolul din „Law & Order: Special Victims Unit”.

În cadrul galei i-a fost adus un omagiu și cântăreței Dolly Parton. Reba McEntire a interpretat piesa „Appalachian Memories” în memoria artistei.

Secțiunea „In Memoriam” l-a comemorat și pe regizorul și actorul Rob Reiner.

„Era generos, amabil şi extrem de amuzant, şi era prietenul tuturor”, a declarat Jamie Lee Curtis despre acesta.

Cea mai bună serie dramatică a fost desemnată „The Pitt”, iar „Widow’s Bay” a câștigat categoria rezervată serialelor de comedie. „DTF St. Louis” a fost desemnată cea mai bună miniserie sau antologie.

Noah Wyle („The Pitt”) a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic, iar Rhea Seehorn („Pluribus”) pe cel pentru cea mai bună actriță.

La comedie, premiile principale pentru interpretare au revenit lui Matthew Rhys („Widow’s Bay”) și Jean Smart („Hacks”).

Matthew Rhys („The Beast in Me”) a fost desemnat și cel mai bun actor într-o miniserie, în timp ce Sally Field („Remarkably Bright Creatures”) a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-o miniserie.