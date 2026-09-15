INS: România a redus importurile de energie în 2026. Resursele energetice au scăzut cu 6,2% în primele șapte luni
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România a consumat mai puțină energie în primele șapte luni din 2026, iar importurile de energie primară au scăzut cu 9,4%. În aceeași perioadă, producția de energie electrică a crescut, susținută de hidrocentrale și de energia solară.
România a redus importurile de energie în 2026. Resursele energetice au scăzut cu 6,2% în primele șapte luni
În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 6,2%, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,1%, față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025.
Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, au totalizat 18138,0 mii tone echivalent petrol1 (tep), în scădere cu 1201,2 mii tep față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025.
Producţia internă a însumat 9265,5 mii tep, în scădere cu 275,9 mii tep (-2,9%) faţă de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, iar importul a fost de 8872,5 mii tep, în scădere cu 925,3 mii tep (-9,4%), potrivit Institutului Național de Statistică (INS).
principalele resurse de energie primară – date provizorii –
|1.I-31.VII.2026
|1.I-31.VII.2026 față de 1.I-31.VII.2025
|Diferenţe (±)
|– % –
|Total
|Producţie
|Import
|Total
|Producţie
|Import
|Total
|Producţie
|Import
|Resurse – total
|18138,0
|9265,5
|8872,5
|-1201,2
|-275,9
|-925,3
|93,8
|97,1
|90,6
|din care:
|Cărbune net
|933,8
|884,2
|49,6
|-215,1
|-203,1
|-12,0
|81,3
|81,3
|80,5
|Ţiţei
|5081,5
|1357,5
|3724,0
|-1552,6
|-103,1
|-1449,5
|76,6
|92,9
|72,0
|Gaze naturale
utilizabile
|6218,9
|4324,8
|1894,1
|+290,5
|-10,8
|+301,3
|104,9
|99,8
|118,9
|Energie
hidroelectrică, eoliană, solară,
|caldură nucleară,
şi energie
electrică din
import
|3564,9
|2699,0
|865,9
|-49,5
|+41,1
|-90,6
|98,6
|101,5
|90,5
|Produse
petroliere din
import
|2332,3
|_
|2332,3
|+355,4
|_
|+355,4
|118,0
|_
|118,0
Românii au consumat mai puțină energie electrică, dar România a exportat mai mult. Producția solară a crescut cu peste 40%
În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 40356,5 milioane kWh, în creștere cu 54,0 milioane kWh față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025.
Producţia din termocentrale a fost de 8815,8 milioane kWh, în scădere cu 756,8 milioane kWh (-7,9%). Producţia din hidrocentrale a fost de 8391,5 milioane kWh, în creștere cu 1183,3 milioane kWh (+16,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5355,9 milioane kWh, în scădere cu 749,4 milioane kWh (-12,3%).
Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, a fost de 3623,4 milioane kWh, în creștere cu 227,4 milioane kWh față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 4101,2 milioane kWh, în creștere cu 1202,5 milioane kWh față de aceeași perioadă.
Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 28076,2 milioane kWh, cu 4,3% mai mic față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, iluminatul public a scăzut cu 7,0%, iar consumul populației a scăzut cu 11,9%.
Exportul de energie electrică a fost de 9035,9 milioane kWh, în creștere cu 930,2 milioane kWh.
Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3244,4 milioane kWh, în creștere cu 381,0 milioane kWh.
BALANŢA ENERGIEI ELECTRICE – date provizorii-
|1.I-31.VII.2026
|1.I-31.VII.2026 faţă de 1.I-31.VII.2025
|milioane kWh
|Diferenţe (±)
– milioane kWh –
|%
|Resurse – total
|40356,5
|+54,0
|100,1
|– Producţie
|30287,8
|+1107,0
|103,8
|– în termocentrale
|8815,8
|-756,8
|92,1
|– în hidrocentrale
|8391,5
|+1183,3
|116,4
|– în centrale nuclearo-electrice
|5355,9
|-749,4
|87,7
|– în centrale electrice eoliene
|3623,4
|+227,4
|106,7
|– în centrale solare fotovoltaice*)
|4101,2
|+1202,5
|141,5
|– Import
|10068,7
|-1053,0
|90,5
|Destinaţii – total
|40356,5
|+54,0
|100,1
|– Consum final
|28076,2
|-1257,2
|95,7
|– în economie
|21672,4
|-403,5
|98,2
|– iluminat public
|214,3
|-16,1
|93,0
|– populaţie
|6189,5
|-837,6
|88,1
|– Consum propriu tehnologic în reţele şi staţii
|3244,4
|+381,0
|113,3
|– Export
|9035,9
|+930,2
|111,5
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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