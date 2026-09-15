INS: România a redus importurile de energie în 2026. Resursele energetice au scăzut cu 6,2% în primele șapte luni

România a consumat mai puțină energie în primele șapte luni din 2026, iar importurile de energie primară au scăzut cu 9,4%. În aceeași perioadă, producția de energie electrică a crescut, susținută de hidrocentrale și de energia solară.

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 6,2%, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,1%, față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025.

Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, au totalizat 18138,0 mii tone echivalent petrol1 (tep), în scădere cu 1201,2 mii tep față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025.

Producţia internă a însumat 9265,5 mii tep, în scădere cu 275,9 mii tep (-2,9%) faţă de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, iar importul a fost de 8872,5 mii tep, în scădere cu 925,3 mii tep (-9,4%), potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

principalele resurse de energie primară – date provizorii –

1.I-31.VII.2026 1.I-31.VII.2026 față de 1.I-31.VII.2025 Diferenţe (±) – % – Total Producţie Import Total Producţie Import Total Producţie Import Resurse – total 18138,0 9265,5 8872,5 -1201,2 -275,9 -925,3 93,8 97,1 90,6 din care: Cărbune net 933,8 884,2 49,6 -215,1 -203,1 -12,0 81,3 81,3 80,5 Ţiţei 5081,5 1357,5 3724,0 -1552,6 -103,1 -1449,5 76,6 92,9 72,0 Gaze naturale utilizabile 6218,9 4324,8 1894,1 +290,5 -10,8 +301,3 104,9 99,8 118,9 Energie hidroelectrică, eoliană, solară, caldură nucleară, şi energie electrică din import 3564,9 2699,0 865,9 -49,5 +41,1 -90,6 98,6 101,5 90,5 Produse petroliere din import 2332,3 _ 2332,3 +355,4 _ +355,4 118,0 _ 118,0

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 40356,5 milioane kWh, în creștere cu 54,0 milioane kWh față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025.

Producţia din termocentrale a fost de 8815,8 milioane kWh, în scădere cu 756,8 milioane kWh (-7,9%). Producţia din hidrocentrale a fost de 8391,5 milioane kWh, în creștere cu 1183,3 milioane kWh (+16,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5355,9 milioane kWh, în scădere cu 749,4 milioane kWh (-12,3%).

Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, a fost de 3623,4 milioane kWh, în creștere cu 227,4 milioane kWh față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 4101,2 milioane kWh, în creștere cu 1202,5 milioane kWh față de aceeași perioadă.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 28076,2 milioane kWh, cu 4,3% mai mic față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, iluminatul public a scăzut cu 7,0%, iar consumul populației a scăzut cu 11,9%.

Exportul de energie electrică a fost de 9035,9 milioane kWh, în creștere cu 930,2 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3244,4 milioane kWh, în creștere cu 381,0 milioane kWh.

BALANŢA ENERGIEI ELECTRICE – date provizorii-