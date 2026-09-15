Nunta lui Donald Trump Jr. din Bahamas, finanțată de un apropiat al lui Putin. Cadou de sute de mii de dolari

O nuntă discretă în Bahamas a ajuns în centrul atenției după ce s-a aflat cine a plătit pentru petrecerile organizate ulterior. Donald Trump Jr. și Bettina Trump au confirmat că un om de afaceri rus, apropiat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a oferit festivitățile drept cadou de nuntă, în luna mai.

Noua soție a lui Donald Trump Jr., Bettina Trump, a confirmat că festivitățile organizate după nunta lor din luna mai au fost finanțate parțial de Umar Kremlev, un om de afaceri rus cu legături strânse cu Kremlinul și cu președintele Vladimir Putin.

Într-o postare publicată luni dimineață pe pagina sa de Instagram, semnată de Bettina și Donald Trump Jr., cei doi au explicat că Umar Kremlev este un prieten apropiat care le-a oferit, cu mare generozitate, două seri de festivități după nunta lor. Cuplul a precizat că a considerat contribuția drept un cadou de nuntă extrem de generos și că îi este profund recunoscător lui Kremlev.

Confirmarea vine după ce site-ul de investigații ProPublica a relatat luni dimineață că nunta lui Donald Trump Jr. și a mondenei Bettina Anderson, desfășurată în Bahamas, a fost finanțată în mare parte de Kremlev, care conduce Asociația Internațională de Box.

Potrivit sursei citate anterior, Kremlev a acoperit cheltuieli de nuntă în valoare de sute de mii de dolari. Printre acestea s-ar fi numărat închirierea uneia dintre cele două insule private unde a avut loc petrecerea de trei zile, precum și un spectacol de artificii.

Bettina Trump a precizat că ea și fiul președintelui american s-au căsătorit într-o ceremonie privată, în prezența exclusivă a familiei. Ea a explicat că weekendul care a urmat fusese planificat cu mult timp înainte ca o perioadă de distracție alături de prieteni și că nu fusese conceput inițial drept weekendul nunții. După ce planurile inițiale s-au schimbat, cei doi au decis să se căsătorească înaintea evenimentului deja organizat și să participe la acesta în calitate de proaspăt căsătoriți.

Cuplul a respins interpretările potrivit cărora relația cu Kremlev sau cadoul primit ar avea o conotație politică. Bettina și Donald Trump Jr. au transmis că regretă faptul că un moment personal și fericit poate fi prezentat drept ceva politic sau suspect doar din cauza identității ori originii unei persoane. Cei doi au susținut că o prietenie nu presupune automat un motiv politic, iar generozitatea nu implică neapărat existența unei agende ascunse.

Donald Trump nu a participat nici la ceremonia de nuntă, nici la festivitățile ulterioare. Președintele american a afirmat că trebuia să rămână la Washington din cauza discuțiilor legate de războiul din Iran.

Cadoul oferit de Kremlev vine într-un moment în care Rusia continuă războiul declanșat prin invadarea Ucrainei, iar Donald Trump nu a reușit până acum să medieze acordul de pace promis între cele două țări.Umar Kremlev conduce Asociația Internațională de Box (IBA), organizație cu care Comitetul Internațional Olimpic a rupt legăturile după mai multe avertismente privind guvernanța financiară și problemele de etică.

Potrivit unui comunicat al IBA, Vladimir Putin i-a acordat lui Kremlev, în aprilie 2026, Ordinul Prieteniei, o distincție oficială rusă. Comunicatul a fost însoțit de o fotografie în care cei doi apar dând mâna.

Kremlev l-a însoțit, de asemenea, pe Vladimir Putin în China, în calitate de membru al delegației ruse, potrivit presei de stat chineze citate de ProPublica. IBA a publicat și fotografii în care Donald Trump Jr. apare alături de Kremlev la un eveniment organizat la Istanbul în septembrie 2025.

Postarea publicată de Bettina Trump pe Instagram a fost însoțită de aproximativ 20 de fotografii. Unele dintre acestea îi prezentau pe cei doi soți pe o plajă, în timp ce altele îi arătau alături de Eric Trump, Ivanka Trump și Tiffany Trump.

ProPublica a publicat, la rândul său, o fotografie de grup realizată în timpul nunții, în care, potrivit publicației, s-ar vedea creștetul capului lui Kremlev.

Potrivit publicației ruse de investigații Proekt, omul de afaceri originar din Tadjikistan și-ar fi început cariera ca promotor de box, înainte de a stabili legături cu FSO, Serviciul federal rus pentru protecția personalităților. Tot Proekt relatează că Umar Kremlev este membru al „Lupilor Nopții”, un club de motocicliști pro-Kremlin. Membrii grupării s-au deplasat în număr mare în Crimeea după anexarea acesteia de către Rusia în 2014, iar unii dintre ei au luptat alături de separatiștii proruși în estul Ucrainei.