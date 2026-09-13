Donald Trump primește o lovitură în instanță. Planul care viza 11.500 de posturi a fost declarat ilegal

O instanță federală din California a declarat ilegal planul administrației Donald Trump de a înjumătăți personalul Agenției Federale pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență (FEMA). Propunerea prevedea reducerea efectivelor de la 23.000 la 11.500 de angajați până la încheierea anului fiscal 2026. Judecătoarea Susan Illston a admis acțiunea introdusă de Federația Americană a Angajaților Guvernamentali. Hotărârea a fost pronunțată vineri seară și făcută publică duminică, potrivit agenției EFE.

Administrația Donald Trump a depășit limitele legale în privința atribuțiilor FEMA de a-și gestiona personalul, a stabilit Susan Illston, judecătoare în Districtul de Nord al Californiei. Aceasta a dat câștig de cauză Federației Americane a Angajaților Guvernamentali, care contestase în instanță planul de reducere a efectivelor agenției.

Pe lângă depășirea acestor limite, judecătoarea a constatat că modul în care FEMA și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) au procedat a fost arbitrar.

„FEMA şi DHS au acţionat, de asemenea, într-un mod arbitrar şi capricios”, a precizat judecătoarea federală Susan Illston.

Prin hotărârea pronunțată, instanța a solicitat reprezentanților reclamanților și celor ai guvernului să discute măsurile necesare pentru remedierea situației care face obiectul plângerii privind agenția.

Departamentul pentru Securitate Internă, condus de Kristi Noem în perioada analizată, propusese eliminarea a jumătate dintre posturile FEMA. Efectivele agenției ar fi trebuit să ajungă la 11.500 de angajați până la sfârșitul exercițiului fiscal 2026, de la un total de 23.000.

Deși planul de concedieri nu fusese aplicat integral, agenția înregistrase deja un număr mai mare de plecări. În anul fiscal 2025, din FEMA au plecat 4.300 de angajați, cu 55% mai mulți decât în anul fiscal precedent.

FEMA are responsabilitatea de a coordona răspunsul federal în cazul dezastrelor și de a direcționa ajutoare către comunitățile afectate de uragane, incendii sau inundații. Agenția distribuie, de asemenea, resursele necesare refacerii zonelor în care s-au produs asemenea evenimente.

Consiliul de Revizuire al FEMA, desemnat de președintele Donald Trump, a propus plafonarea sumelor rambursate de guvernul federal administrațiilor locale după producerea dezastrelor. Potrivit propunerii, finanțarea federală ar acoperi cel mult jumătate din costurile generate de un astfel de eveniment.

Separat, finanțarea programelor de prognoză climatică derulate de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a fost redusă cu 200 de milioane de dolari. Bugetul pentru modernizarea sistemelor de observare a climei a fost diminuat cu alte 150 de milioane de dolari.