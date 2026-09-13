Ai prea multă umiditate în casă? Ce semne pot apărea înainte să observi mucegaiul

Excesul de umiditate din locuință poate fi semnalat de condensul de pe geamuri, de suprafețele care rămân umede sau de un miros persistent de umezeală. Aceste indicii pot apărea înainte ca petele de mucegai să devină vizibile. Repetarea lor impune verificarea surselor de apă și a ventilației din încăperi. Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA) recomandă menținerea umidității relative sub 60%, preferabil între 30% și 50%.

Un nivel ridicat de umiditate în locuință poate fi semnalat de picăturile de apă care se formează pe partea interioară a ferestrelor. Fenomenul apare atunci când aerul umed întâlnește o suprafață rece, iar vaporii de apă se condensează. Picăturile pot fi observate și pe pereți sau pe țevi.

Geamurile acoperite frecvent de condens pot indica o problemă care necesită verificări. Potrivit recomandărilor EPA, în această situație trebuie redusă sursa de umezeală și uscate suprafețele pe care s-a acumulat apa.

Persistența umezelii favorizează condițiile în care se poate dezvolta mucegaiul. Din acest motiv, reglarea umidității din interior este o măsură de prevenție, inclusiv atunci când nu există încă pete vizibile.

Mirosul de umezeală sau de aer închis, care persistă într-o încăpere, poate semnala o acumulare de umiditate ce trebuie investigată. Prezența acestui miros nu confirmă, singură, existența mucegaiului.

Verificările trebuie să includă suprafețele care se usucă greu și zonele unde reapar urme de apă. Ferestrele, pereții și țevile sunt locuri în care se poate forma condens. Recomandările oficiale prevăd uscarea rapidă a acestora și identificarea cauzei care întreține umezeala.

Vaporii de apă provin inclusiv din activitățile zilnice. Gătitul și dușurile pot crește umiditatea din încăperi, iar aerisirea și evacuarea aburului din bucătărie și baie ajută la limitarea acumulării acestuia.

Nivelul umidității relative poate fi verificat cu un higrometru, aparatul care arată cât de umed este aerul din încăpere. Valorile recomandate se situează, ideal, între 30% și 50%, iar nivelul ar trebui păstrat sub pragul de 60%.

Dacă măsurătorile indică frecvent valori mari, următorul pas este identificarea sursei. Pe lângă aburul produs la gătit sau în timpul dușurilor, trebuie luate în considerare scurgerile, infiltrațiile și alte defecțiuni prin care apa pătrunde în locuință.

Condensul vizibil necesită intervenție chiar dacă nu a lăsat pete sau alte deteriorări. Apa acumulată trebuie îndepărtată, suprafețele trebuie uscate, iar cauza umezelii trebuie redusă sau eliminată cât mai repede.

Prevenirea mucegaiului presupune menținerea umidității la un nivel moderat, prin evacuarea aburului și limitarea surselor de umezeală. Aerisirea, atunci când condițiile de afară permit, și utilizarea ventilației în încăperile unde se produce mult abur contribuie la controlul umidității.

În baie, ventilarea trebuie să permită eliminarea umezelii generate de duș. Bucătăria necesită, de asemenea, evacuarea aburului produs în timpul preparării alimentelor, pentru a limita acumularea vaporilor de apă în aer.

Scurgerile trebuie remediate prompt, iar materialele și suprafețele udate trebuie uscate fără întârziere. EPA recomandă uscarea acestora în 24–48 de ore, pentru a reduce riscul dezvoltării mucegaiului.

Condensul recurent, mirosul persistent, suprafețele umede și măsurătorile ridicate ale higrometrului justifică verificarea încăperilor chiar în absența petelor de mucegai. Aceste semne nu indică apariția inevitabilă a mucegaiului, dar pot arăta că umezeala se acumulează și nu este evacuată suficient.