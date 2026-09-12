Greșeala pe care mulți o fac atunci când pun murături. Câtă sare trebuie, de fapt, la un litru de apă

Pregătirea murăturilor pentru iarnă presupune respectarea unei proporții potrivite între sare și apă, dar și alegerea unor condiții adecvate pentru păstrarea recipientelor. Cantitatea de sare folosită în saramură are un rol important în procesul de conservare și în menținerea texturii legumelor.

Bucătarul Kovacs Attila Gellert a explicat pentru Digi24 care este proporția recomandată pentru prepararea saramurii, ce tip de sare trebuie folosit și cum trebuie gestionate recipientele după ce legumele au fost puse la murat.

Potrivit acestuia, pentru murături este indicată folosirea sării grunjoase sau a sării fără iod. Sarea iodată de bucătărie poate influența calitatea produsului final, iar legumele se pot înmuia și își pot pierde textura crocantă.

În primul rând, este important de menționat faptul că la murături se folosește doar sare grunjoasă sau sare fără iod. Sarea iodată de bucătărie poate afecta calitatea produsului final, deoarece legumele se pot înmuia în saramură și își pot pierde textura crocantă.

Cantitatea recomandată este de o lingură de sare grunjoasă, aproximativ 20 de grame, pentru fiecare litru de apă. Astfel, la trei litri de apă sunt necesare aproximativ 60 de grame de sare, ceea ce înseamnă trei linguri.

Ingredientele se așază în straturi, pentru ca saramura să poată pătrunde uniform printre legume. Modul de așezare contribuie la distribuirea lichidului și la păstrarea texturii acestora.

După ce recipientul a fost umplut, borcanul sau butoiul se acoperă cu un capac, însă acesta nu trebuie închis etanș. Pentru borcane, poate fi pusă o tavă dedesubt, iar capacul se lasă ușor desfăcut pentru aerisire.

În cazul butoaielor, saramura poate fi amestecată cu ajutorul unui furtun sau al unei țevi din plastic, prin care se suflă aer. Pentru borcanele de dimensiuni mici, lichidul poate fi scos într-un vas curat și turnat ulterior din nou peste legume.

Dacă recipientele sunt închise etanș, acestea pot fi agitate bine o dată pe zi, timp de o săptămână. Procedeul permite amestecarea saramurii și contribuie la uniformizarea compoziției. „Astfel, sarea se dizolvă, iar compoziția se uniformizează.”, a explicat Kovacs Attila Gellert, bucătar din Brașov.

După pregătirea murăturilor, un alt aspect important este locul în care sunt păstrate borcanele. Condițiile de depozitare pot influența evoluția fermentației și perioada în care legumele își păstrează proprietățile dorite. Borcanele trebuie ferite de lumina directă a soarelui și depozitate într-un spațiu potrivit pentru păstrarea lor pe durata sezonului rece.

Murăturile se păstrează cel mai bine într-un loc întunecos, uscat și răcoros, precum o cămară sau un beci, ferit de soare și surse de căldură. Temperature ridicate accelerează fermentația și sunt potrivite doar dacă murăturile urmează să fie consumate într-un timp scurt.