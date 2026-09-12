Comoara ascunsă într-o bancnotă veche: poate ajunge la 20.000 de euro

O bancnotă emisă la sfârșitul secolului al XIX-lea poate avea astăzi o valoare de aproximativ 20.000 de euro dacă este păstrată într-o stare excepțională. Este vorba despre bancnota de 100 de dinari emisă în 1884, un exemplar considerat extrem de rar de colecționari.

Importanța unei astfel de bancnote este legată atât de vechimea sa, cât și de numărul foarte redus de exemplare care s-ar mai fi păstrat. Estimările actuale indică existența a aproximativ zece bancnote de acest tip, ceea ce contribuie la interesul manifestat pe piața numismatică.

Colecționarii acordă o atenție deosebită mai multor criterii atunci când stabilesc interesul pentru o monedă sau o bancnotă. Printre acestea se află raritatea, starea de conservare, tirajul și importanța istorică a piesei.

Vechimea, de una singură, nu este suficientă pentru ca o piesă numismatică să atingă o valoare ridicată. Există monede care au peste 100 de ani și care se tranzacționează la valori reduse, în timp ce anumite exemplare mai recente pot fi foarte căutate de colecționari.

Un exemplu cunoscut în Serbia este moneda care îl înfățișează pe Nikola Tesla. Aceasta suscită un interes ridicat printre colecționari, indiferent de numărul de exemplare care au fost emise, potrivit specialiștilor citați de presa sârbă.

Svetlana Miljanic, specialist în numismatică al Băncii Naționale a Serbiei, a indicat anul 1875 drept un reper important pentru istoria monedei sârbești. Atunci apare pentru prima dată denumirea de dinar ca nume al noii unități monetare.

Un alt moment important este reprezentat de primele monede ale Serbiei moderne, emise în 1868. Acestea purtau portretul prințului Mihailo Obrenovic și reprezintă una dintre etapele importante din evoluția sistemului monetar al țării.

Istoria acestor emisiuni este legată și de situația politică a Serbiei din acea perioadă. Primele monede moderne au apărut într-un moment în care țara se afla încă într-o relație de vasalitate față de Imperiul Otoman.

„Este un moment istoric important, deoarece Serbia, care se afla încă într-o relație de vasalitate față de Imperiul Otoman, începe să își bată propria monedă”, a explicat Miljanic.

Un exemplar al primelor monede se află în colecția Băncii Naționale a Serbiei. Chiar dacă piesa are o importanță istorică deosebită, această caracteristică nu înseamnă automat că valoarea sa pe piața colecționarilor este foarte ridicată.

O situație diferită este întâlnită în cazul bancnotei de 100 de dinari emisă în Serbia în 1884. Aceasta a fost folosită în circulație până în perioada Primului Război Mondial, iar la acel moment ar mai fi existat aproximativ 70 de exemplare.

Soarta celor mai multe dintre aceste bancnote nu este cunoscută. Estimările disponibile în prezent arată că din emisiunea respectivă s-ar mai fi păstrat doar aproximativ zece exemplare.

Raritatea bancnotei de 100 de dinari din 1884 este unul dintre factorii care îi sporesc interesul pentru colecționari. Numărul foarte redus de exemplare despre care se estimează că au supraviețuit până în prezent o diferențiază de alte piese monetare mai vechi.

Starea de conservare are, de asemenea, un rol important în evaluarea unei bancnote. Un exemplar care s-a păstrat într-o stare excepțională poate avea o valoare semnificativ mai mare decât o piesă similară, dar deteriorată.

În cazul bancnotei de 100 de dinari emisă în 1884, estimările indică o valoare de aproximativ 20.000 de euro pentru un exemplar aflat într-o stare excepțională. Această sumă este asociată, în special, cu raritatea și gradul de conservare al piesei.

Astfel de diferențe de valoare se regăsesc frecvent pe piața numismatică, unde vechimea, numărul de exemplare rămase, starea bancnotei sau a monedei și importanța sa istorică pot influența interesul colecționarilor și prețul unui exemplar.