În Serbia, programul guvernamental destinat sprijinirii familiilor după nașterea unui copil stabilește criterii clare pentru acordarea subvenției, iar acestea trebuie respectate integral pentru accesarea banilor. Măsura a fost explicată de site-ul Blic, care a prezentat decizia autorităților de a continua și extinde acest tip de sprijin financiar.

Potrivit reglementărilor adoptate, beneficiarele directe sunt mamele care au născut un copil începând cu data de 1 ianuarie 2022. Dreptul la subvenție nu este condiționat de ordinea nașterii copilului, ceea ce înseamnă că ajutorul poate fi acordat atât la primul copil, cât și la al doilea sau ulterior. Cererea pentru obținerea fondurilor trebuie depusă în termen de maximum un an de la data nașterii.

Există însă condiții obligatorii legate de situația patrimonială și de venit. Mama solicitantă nu trebuie să dețină o locuință, nici în proprietate exclusivă și nici în coproprietate. În plus, veniturile cumulate ale soților nu pot depăși nivelul a două salarii medii nete la nivel național. Locuința achiziționată cu sprijinul statului trebuie înscrisă pe numele mamei și nu poate fi înstrăinată timp de cinci ani.

Suma maximă pe care statul o poate acorda prin acest program este de 20.000 de euro, însă procentul din valoarea totală a locuinței acoperit de subvenție diferă în funcție de zona în care se face achiziția sau construcția. Autoritățile au introdus aceste diferențe pentru a încuraja mutarea în regiuni mai puțin dezvoltate.

În localitățile considerate slab dezvoltate, statul poate acoperi până la 50% din valoarea locuinței, cu respectarea plafonului maxim de 20.000 de euro. Această formulă permite accesul mai facil la o locuință pentru familiile care aleg să se stabilească în zone cu oportunități economice mai reduse.

În localitățile mai dezvoltate, sprijinul financiar este limitat la maximum 20% din prețul locuinței, fără a depăși aceeași sumă maximă. Diferențierea procentelor este menită să echilibreze piața imobiliară și să direcționeze investițiile către regiuni care au nevoie de revitalizare.

O modificare recentă a regulamentului aduce un element suplimentar de flexibilitate pentru beneficiari. Subvenția de până la 20.000 de euro poate fi utilizată nu doar pentru plata directă a unei locuințe, ci și ca avans pentru un credit ipotecar subvenționat, acordat printr-un program guvernamental destinat tinerilor.

Această schimbare permite combinarea ajutorului nerambursabil cu un credit imobiliar în condiții avantajoase. În acest context, mamele eligibile pot accesa finanțare bancară cu un avans minim de doar 1%, ceea ce reduce semnificativ barierele de intrare pe piața imobiliară.

Autoritățile consideră că această formulă mixtă, care îmbină sprijinul direct cu creditarea, oferă mai multă predictibilitate și siguranță familiilor tinere care nu dispun de economii consistente pentru un avans clasic.

Procesul de obținere a subvenției presupune parcurgerea a cinci pași clari. Primul pas este verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, respectiv lipsa unei locuințe în proprietate, încadrarea în plafonul de venituri și nașterea copilului după 1 ianuarie 2022.

Al doilea pas îl reprezintă alegerea locuinței, care poate fi situată oriunde pe teritoriul Serbiei, cu mențiunea că sprijinul este mai consistent în zonele mai puțin dezvoltate. Urmează strângerea documentelor necesare, printre care actul de identitate, certificatul de naștere al copilului, dovezile privind veniturile și situația locativă, precum și un antecontract sau contract de vânzare.

Cererea se depune la autoritatea locală responsabilă de protecția copilului, în termenul legal de un an de la naștere. În etapa finală, subvenția poate fi combinată cu un credit ipotecar avantajos, folosind suma acordată de stat drept avans.

Pentru anul 2026, bugetul alocat acestui program este de 1.151.536.000 de dinari, echivalentul a aproximativ 9,8 milioane de euro la cursul actual. Conversia în euro se face la cursul oficial al Băncii Naționale a Serbiei din ziua plății. Fondurile pot fi utilizate atât pentru cumpărarea unei locuințe, cât și pentru construirea unei case, inclusiv pentru acoperirea unei părți din costurile lucrărilor, pe baza documentațiilor tehnice avizate.